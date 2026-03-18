EU e Israel bombardearon el mayor campo de gas del mundo

Se eleva intensidad de la guerra contra Irán

Teherán confirma la muerte de su ministro de Inteligencia, Esmail Jatib

Irán denunció el ataque de Estados Uidos e Israel contra el mayor campo de gas del mundo. Se trata de plantas petroquímicas en Pars Sur, la gigantesca zona económica especial de energía en la que Teherán explota el mayor yacimiento de gas, que llega hasta Qatar.

Este ataque ha tenido consecuencias inmediatas, como el disparo de los precios del barril de brent y del gas TTF y lasrepresalias “en las próximas horas” contra las instalaciones de hidrocarburos de todo el Golfo.

Además, Teherán ha confirmado la muerte del ministro de Inteligencia iraní, Esmail Jatib, en un ataque israelí, mientras que Isarel bombardeó también los puentes que conectan el sur de Líbano con el resto del país, después de haber matado al menos a 10 personas esta madrugada en el centro de Beirut.

Ataque cerca de instalaciones nucleares

El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que un proyectil impactó el martes por la noche contra una estructura que se situaba a 350 metros del reactor de la central nuclear de Bushehr en Irán. No hubo daños en el reactor ni heridos entre el personal de la central, ha informado el Director General del OIEA, Rafael Gross

Rusia ha condenado el ataque y ha instado a Estados Unidos e Israel a que dejen de atacar las instalaciones nucleares de la República Islámica. María Zajárova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha calificado en una rueda de prensa la ofensiva contra “la planta nuclear de Bushehr, a pocos metros de un reactor en funcionamiento” de “irresponsable y totalmente inaceptable”.

Rusia construyó la central de Bushehr, ayuda a Irán a operarla y está contribuyendo a su expansión.

Pezeshkian haba de “consecuencias incontrolables”

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha condenado “enérgicamente” en la red social X el ataque contra la infraestructura energética de Irán. “Tales acciones agresivas no reportarán ningún beneficio al enemigo sionista estadounidense ni a sus partidarios. Por el contrario, complicarán aún más la situación y podrían tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance abarcaría al mundo entero”, ha tuiteado.

Mientras, una andanada de misiles iraníes contra Israel ha causado al menos dos víctimas mortales en Tel Aviv. Irán afirma que los ataques son en represalia por el asesinato del líder de la seguridad iraní, Ali Lariyaní, y el jefe de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, muertos el lunes por la noche en otro ataque israelí.

“Amenaza balística” en Riad

Las defensas aéreas saudíes han tenido que lidiar con una “amenaza balística” en Riad, según la televisión estatal, horas antes de que el país acogiera una reunión consultiva de ministros de Asuntos Exteriores de varios países árabes e islámicos para discutir formas de apoyar la seguridad y la estabilidad regional en medio de la guerra con Irán.

El reino del Golfo ha sido atacado por cientos de misiles y drones iraníes desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, pero es la primera vez que se escuchan explosiones en la capital y que algunos residentes reciben alertas telefónicas advirtiendo de una amenaza aérea.

Los ciudadanos han recibido después otro mensaje diciendo que la amenaza había pasado y pidiéndoles que no se acercaran al “lugar del impacto”. Dos testigos han afirmado haber visto lo que parecían ser interceptaciones de misiles en el extremo occidental de la ciudad, cerca del Barrio Diplomático que alberga las misiones extranjeras.

La OMS denuncia 39 muertes en ataques a redes sanitarias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) verificó desde el inicio del conflicto 28 ataques a las redes sanitarias en Líbano, con 30 muertos, y otros 20 en Irán, que han provocado 9 víctimas mortales, informó en una rueda de prensa el director general de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus. También se han verificado otros dos ataques en Israel, según el Ghebreyesus, quien ha subrayado que “los ataques contra la atención sanitaria constituyen una violación del derecho internacional”.

Tedros señaló que el conflicto está teniendo un grave impacto en la salud de toda la región, donde se ha notificado la muerte de más de 1.400 civiles en Irán, 900 en Líbano y 20 en Israel.