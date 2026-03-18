Organiza la Fundación IMSS foro para actualizar al personal de salud en el Primer Nivel de atención

Los días 24 y 25 de marzo

Expondrán temas como hipertensión arterial, sarampión, asma, cáncer de próstata, trasplante de células madre y salud cardiovascular, entre otros

Con el objetivo de actualizar al personal médico con información y conocimiento científico de las enfermedades más frecuentes que son atendidas en el Primer Nivel de atención, Fundación IMSS organiza el 1er Foro de Medicina General, a desarrollarse los días 24 y 25 de marzo en el auditorio dos de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.

La titular de la Coordinación de Investigación en Fundación IMSS, doctora Georgina Chi Lem, destacó que los médicos generales son de gran importancia para el sistema de salud ya que cuentan con habilidades y destrezas para detectar cualquier enfermedad o situación patológica.

“Es importante que nuestros médicos generales del Seguro Social y de todo el país estén al día en el conocimiento científico y fortalezcan las habilidades para la detección temprana y tratamiento oportuno. El foro brinda la información más reciente que se publicó en el último año”, enfatizó.

Entre los temas que se abordarán en el foro está hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, trasplante de células madre, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica en población pediátrica y adulta; actualidades en sarampión, cáncer de próstata, vacunación, VIH, abordaje integral de la talla baja y educación médica continua, entre otros.

Indicó que participarán especialistas del IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Fundación México Vivo, Asociación Mexicana de Pediatría y organización NMDP México, que se destacan por su amplia trayectoria académica, en investigación y educación.

“Estamos muy contentos de ofrecer un foro de actualización de alto nivel en contenido y que a través de esta propuesta educativa, poder fomentar el diálogo e intercambio de experiencias y buscar la mejor forma de abordar y hacer sinergias en beneficio de la población mexicana”, afirmó la doctora Chi Lem.

Destacó que este primer foro tiene aval del Comité Normativo Nacional de Medicina General, A. C. (CONAMEGE), máxima autoridad que certifica la calidad de los contenidos educativos y profesores que ponen a disposición cursos de actualización, otorgará 11 puntos de recertificación para las y los médicos generales que se registren y acudan.

Destacó que Fundación IMSS tiene entre sus compromisos y metas la actualización, difusión del conocimiento científico de vanguardia, así como innovación en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, por lo que este primer foro está alineado con las prioridades en salud y prevención que impulsa el Gobierno de México y el sector salud.

La inscripción para participar en el 1er Foro de Medicina General se realiza en la página

El doctor Arturo Olvera Acevedo es el profesor titular del foro, es médico internista y doctor en educación, adscrito al servicio de Medicina Interna del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza; en tanto que el doctor José de Jesús Peralta Romero fungirá como profesor adjunto, es médico cirujano, doctor en Biomedicina molecular con experiencia clínica en prevención, diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades crónicas.

Las actividades académicas constarán de 11 sesiones temáticas de 60 minutos, de los cuales 45 minutos serán destinados a la exposición de manera amplia y 15 minutos para comentarios y preguntas; además, se brindarán tres conferencias de 30 minutos y dos mesas redondas con la participación de médicos especialistas y representantes de la sociedad civil.