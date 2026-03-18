Secretaría de Salud convoca a niñas y niños para participar en concurso de dibujo sobre donación voluntaria de sangre

Concurso “Extiende tus brazos por México”

Con el propósito de fortalecer la cultura de la donación voluntaria y altruista de sangre desde edades tempranas, la Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional y el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS), en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), lanzó el Segundo Concurso Nacional de Dibujo Infantil 2026 “Extiende tus brazos por México”.

Esta iniciativa tiene como objetivo que niñas y niños de educación primaria, mediante su creatividad y expresión artística, transmitan el espíritu de solidaridad y contribuyan a generar conciencia en su entorno sobre la importancia de donar sangre de manera voluntaria y altruista.

El concurso invita a reflexionar, a través del tema “¿Qué significa para ti donar sangre?”, sobre el valor de este acto que salva vidas, promoviendo la educación en salud y la participación activa de la población infantil.

La convocatoria estará abierta del 23 de febrero al 31 de marzo de 2026 y está dirigida a estudiantes de primaria de todo el país, quienes deberán elaborar un dibujo original a mano en una hoja blanca tamaño carta, utilizando técnicas libres como lápiz, colores, acuarelas, acrílicos, crayones o gises.

Los trabajos serán evaluados por un jurado integrado por representantes de las secretarías de Salud y Educación Pública, así como especialistas en el ámbito artístico, quienes considerarán criterios como creatividad, originalidad, técnica y apego a la temática.

Se seleccionará a una persona ganadora a nivel nacional y a 31 ganadoras o ganadores estatales. Los resultados se darán a conocer a través de la página web y redes sociales del CNTS.

Las y los ganadores estatales recibirán un reconocimiento y un estuche de arte, y sus dibujos formarán parte del calendario del CNTS 2027. En tanto, la o el ganador nacional será acreedor, además, a una tableta.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 27 de abril de 2026 en la Ciudad de México.

Esta convocatoria da continuidad a la primera edición realizada en 2022, consolidándose como una estrategia para impulsar la educación en salud y la participación social desde la infancia.

Para consultar las bases completas, se puede acceder al siguiente enlace: www.gob.mx/cnts