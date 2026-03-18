“Yo canto 2”: Un homenaje de Laura Pausini a canciones en español

Los que marcaron un antes y un después en la historia musical

Incluye versiones de grandes éxitos de Shakira, Mecano, y Fito Páez

Por: Asael Grande

Yo Canto 2 es el decimosexto álbum de estudio de Laura Pausini, un álbum en el que la reconocida cantante italiana reúne una colección de covers en el que rinde homenaje a canciones icónicas de la música en español de artistas como Shakira, Mecano, y Fito Páez, destacando clásicos como “Antología”, “Hijo de la Luna” y “Hasta la Raíz”.

Esta nueva producción en español de Pausini, incluye grandes temas que marcaron un antes y un después en la historia de la música, reinterpretados con su distintiva fuerza vocal y sensibilidad artística. Entre los temas seleccionados destacan clásicos como “Oye Mi Canto” (Gloria Estefan), “Bachata Rosa” (Juan Luis Guerra), “Hijo de la Luna” (Mecano), “Livin’ la Vida Loca –Spanglish Version” (Ricky Martin), “Antología” (Shakira), “Mariposa Technicolor” (Fito Páez) y “Hasta la Raíz” (Natalia Lafourcade), entre otros.

En video conferencia, Pausini, artista polifacética, quien ha demostrado con creces éxito y talento musical a lo largo de sus más de 30 años de carrera musical, comentó: “mi forma de cantar no ha cambiado, lo que significa en realidad, es lo mismo que ha significado cuando tenía ocho años, cuando subí la primera vez a un escenario de pequeña, donde mi padre tocaba, digamos que, con la misma ilusión estoy grabado ahora mis discos, mis canciones, y llego ahora con un disco homenaje, sinceramente, he nacido como intérprete, cuando me convertí en una persona famosa empecé a escribir mis canciones, pero de vez en cuando necesito regresar a aquellos recuerdos de mi infancia, y también, sigo siendo fan, entonces, cuando estoy manejando, o bajo la ducha, cuando estoy en casa, no canto mis canciones, ya que en 2006 hice un disco homenaje para los cantautores italianos que han representado la motivación por la cual soy cantante, y representaban en aquél momento lo que eran mis recuerdos de infancia, había traducido las canciones del italiano al español, ahora me han salido las ganas otra vez de dar homenaje a canciones de España, México, Argentina, Chile, muchos países latinos que han dado a mis pensamientos, y después como cantante, la posibilidad de ser una persona menos no convencional, más abierta, más libre, con muchos aspectos de muchas culturas que han abierto mi mentalidad, así que he querido dar homenaje a las canciones más importantes de mi vida personal, recordando mi vida personal a través de algunos episodios con canciones que son este disco, mi primer disco dedicado a América Latina, y España”.

Pausini es capaz de cantar prácticamente en todos los idiomas, aunque uno de los que más utiliza es el español, ya que es parecido al italiano, su lengua materna, y además está muy unida al mundo latino porque gran parte de su público es hispanoparlante: “he escuchado tantísima música, fue muy entusiasta grabar este disco, para elegir las canciones hice más de 80 demos, quería dar mínimo una canción que me había abierto las puertas, México tiene colores musicales muy diferentes entre ellos, eso fue lo más difícil de seleccionar, quería cantar varias canciones que no están incluidas, como Yuri, Juan Gabriel, conozco tantos cantantes mexicanos, la parte emocional fue difícil tratar de evitarla, la lista era larguísima, quise cantar a Natalia Lafourcade, tiene una calidad muy importante, es una cantante mujer que admiro en el mundo, ella no deja atrás la tradición musical de su país, es contemporánea”.

Versiones de temas emblemáticos de artistas como Shakira, Alejandro Sanz, Mecano, Antonio Orozco, Jeanette, Rosana, Bad Bunny o Pablo López, además de colaboraciones con artistas como Nahuel Pennisi, Mikel Izal y Ricardo Montaner, “Yo canto 2”, es la segunda parte de un álbum que estrenó hace dos décadas, en 2006, cuando se reafirmó como una de las artistas más consolidadas alrededor del mundo: “iré en mayo a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el concierto durará dos horas y media, no empezará cuando yo suba al escenario, sino cuando el público entre a las arenas, desde ahí empezará algo, quiero que todos entremos a una situación, en una atmosfera que nos aleje de las cosas que no queremos pensar; la primera parte del concierto estará dedicada a ‘Yo canto 2’, y la otra estará dedicada a las canciones más importantes de mi repertorio”.