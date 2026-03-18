CSP destaca récord histórico en llegada de visitantes y turistas internacionales en enero 2026

“México está de moda”

La derrama económica también presentó un récord histórico con más de 3 mil 477 millones de dólares, es decir un 3.9% más

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que México está de moda, ya que el mundo entero quiere conocer el país y como muestra de ello, en enero de 2026 se registró récord histórico en la llegada de visitantes internacionales con 8.84 millones, es decir un 10 por ciento más que en 2025 y la llegada de turistas internacionales alcanzó los 4.29 millones, un 8.6 por ciento más respecto al año pasado.

“Como dice Josefina (Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo), México está de moda. En el mundo entero se quiere conocer México. México juega un papel muy importante a nivel internacional, no sólo en términos diplomáticos sino también culturales y de todo tipo. Entonces este año va a ser un muy buen año en todos sentidos y particularmente en turismo”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, indicó que la derrama económica también registró récord histórico con más de 3 mil 477 millones de dólares (mdd), 3.9 por ciento más que el año pasado. Agregó que la llegada de cruceristas a puertos mexicanos tuvo un crecimiento con 1.28 millones de personas, lo que representa 10.6 por ciento más que en 2025, con una derrama económica de 111.7 mdd. Además, los pasajeros en vuelos nacionales tuvieron un incremento del 2.2 por ciento con 5.18 millones de personas y en internacionales del 2.5 por ciento con 5.80 millones.

Asimismo, en enero de 2026, los museos del país registraron un millón 174 mil 385 visitantes, las zonas arqueológicas 975 mil 711 y el Tren Maya transportó a 13 mil 166 pasajeros extranjeros. Además durante este mes 16.6 millones de personas llegaron a los diferentes aeropuertos del país, lo que representa un aumento del 2.3 por ciento más, respecto a 2025.

Sumado a ello, el turismo nacional tuvo un crecimiento del 6 por ciento con 8.7 millones de turistas nacionales llegando a cuartos de hotel durante el primer mes del 2026.

México, sede de Congreso Mundial de Turismo Deportivo

Rodríguez Zamora, informó que México será sede de la cuarta edición del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU Turismo (WSTC, por sus siglas en inglés). Esta será la primera vez que este evento internacional se celebre fuera de Europa; se llevará a cabo los próximos 7, 8, y 9 de septiembre; contará con la participación de 166 países y 500 afiliados.

Tianguis Turístico en Acapulco será del 27 al 30 de abril

La secretaria de Turismo, agregó que el Tianguis Turístico de Acapulco se realizará del 27 al 30 de abril e incluirá por primera vez actividades de turismo comunitario. Contará con la presencia de los 32 estados de la República, una asistencia de 10 mil a 15 mil asistentes y de 729 compradores de 17 países; además Colombia será el país invitado.

Entrega de viviendas en Nayarit y Quintana Roo

A través de un enlace de Palacio Nacional a Nayarit y Quintana Roo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 106 viviendas: 90 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en el desarrollo “Centenario II y III” de Chetumal, y 16 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en el desarrollo “Ta naitɨ ta Ki” de Tepic. Estas acciones se suman a la meta nacional de construir 1.8 millones de viviendas.

“Décimo miércoles de entrega de vivienda”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

En lo que va de 2026, la Jefa del Ejecutivo Federal ha entregado 945 viviendas en 13 estados: 48 en Michoacán; 200 en Veracruz; 64 en Yucatán; 96 en Chiapas; 48 en Sonora; 53 en Nuevo León; 45 en Zacatecas; 60 en Coahuila; 32 en Oaxaca; 27 en Colima; 86 en Tamaulipas, y este miércoles, 16 en Nayarit y 90 en Quintana Roo que se suman a las 80 que ya se habían entregado anteriormente en esta entidad.

En Nayarit, la meta de construcción de vivienda pasó de 13 mil a 17 mil viviendas con una inversión de 10 mil 200 millones de pesos (mdp), lo que genera más de 120 mil empleos directos e indirectos en beneficio de 62 mil personas. Por su parte, en Quintana Roo el objetivo aumentó de 18 mil a 75 mil 421 viviendas, con una inversión de 45 mil 252 mdp y la generación de más de 565 mil empleos directos e indirectos, beneficiando a 271 mil personas.

El director de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras puntualizó que el desarrollo “Ta naitɨ ta Ki” (que significa “casa de todos”) en Tepic, cuenta con 304 viviendas: 236 para familias y 68 para jóvenes; además, el 77 por ciento de las titulares de las viviendas entregadas son mujeres.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, puntualizó que esta institución tiene 52 conjuntos habitacionales en construcción a nivel nacional, de los cuales 16 ya están al 100 por ciento y este mes se iniciarán 12 desarrollos más. Informó que en Chetumal el desarrollo “Centenario II y III” consta de 624 viviendas, de las que ya se han entregado 171.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, agradeció a la primera mandataria por el apoyo al estado para la construcción de vivienda con lo que se garantiza un derecho social a quienes siempre soñaron con un hogar. Asimismo, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, aseguró que esta entrega concreta sueños de quintanarroenses que hoy pueden tener su hogar a través de esta política pública impulsada por la Presidenta.