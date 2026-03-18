CON MÁS DE 200 MARCAS DE TODO EL MUNDO, SE CONSOLIDA COMO EL MAYOR EVENTO INTERNACIONAL PARA DISEÑADORES EMERGENTES Y DE NICHO.

Moscow Fashion Week arranca con desfiles espectaculares.

ALGUNOS DE LOS DISEÑADORES Y MARCAS QUE FORMARON PARTE DEL ARRANQUE DE LAS PASARELAS SON: ELISABETTA, BITTE_RUHE, KOSS, MASTERPEACE, 404 NOT FOUND, SASHA BARBAKOV, BIG BROOCH Y MADAME & MISTER SIBARITA.

Esta semana, la moda mundial se rige por el horario de Moscú, ya que Moscow Fashion Week se celebra del 14 al 19 de marzo. Reconocida como el mayor evento internacional para diseñadores emergentes, cuenta con una alta concentración de nuevos talentos de todo el mundo y sirve como plataforma clave para que las marcas independientes definan las tendencias actuales de la moda. Con más de 200 marcas de todo el mundo presentando sus colecciones, Moscú se posiciona como la quinta gran capital mundial de la moda, poniendo el broche de oro a la temporada internacional de pasarelas que comenzó en Nueva York, Londres, París y Milán. Los desfiles de Moscow Fashion Week demuestran claramente la particular visión que tienen las marcas rusas sobre la imagen femenina. La marca Elisabetta reinterpretó la moda de los años 50: la colección incluye abrigos, trajes y vestidos de cachemir, seda y tejidos fluidos, con una silueta clásica que lucía más suave y ligera gracias a la ausencia de estructuras rígidas. Bitte_Ruhe, en el segundo día del evento, mostró una propuesta más sensual y contemporánea, utilizando formas expresivas y elaborados adornos para crear un impacto visual audaz. La marca Koss se centró en el color y la textura, destacando chaquetas entalladas inspiradas en el New Look, así como faldas de corte A y vestidos tubo.

Moscow Fashion Week Moscú también contó con la presencia de Masterpeace, una marca muy apreciada por celebridades e influencers. La firma trasladó la refinada estética de Versalles a las calles, presentando corsés confeccionados con jacquard personalizado y faldas transformables reinventadas como prendas básicas para el día a día. La dinámica colección de 404 Not Found exploró los contrastes, fusionando seda con cuero y gasa transparente con tweed. Sasha Barbakov ofreció una reinterpretación fresca de la estética soviética mediante el uso de telas vintage, transformando elementos históricos en propuestas de moda conceptuales. Por su parte, Big Brooch cautivó al público al combinar a la perfección elementos del traje tradicional buriato con minimalismo moderno y llamativos accesorios artesanales.

Moscow Fashion Week demuestra claramente cómo las marcas de nicho están abriendo nuevos caminos más allá de las cuatro grandes capitales de la moda tradicionales. Diseñadores de China, Turquía, España y Armenia se han sumado al evento en busca de un nuevo impulso para la expansión internacional y el intercambio de ideas creativas. La dimensión internacional quedó aún más patente con la marca española Madame & Mister Sibarita. La diseñadora Patricia Emma Fernández Ortiz se inspira en la estética india, combinando a la perfección vibrantes paletas de colores con ricas tradiciones artesanales.