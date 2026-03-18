La salsa está “muerta… pero de la risa”: Nelson Díaz y la Constelación

Reivindican el legado de su fundador

El proyecto “Legado” actualiza los himnos de la orquesta con el sonido de hoy

Por Arturo Arellano

Con un nuevo EP de seis temas, seleccionados a partir de la data de plataformas digitales y pensados especialmente para el público de Ciudad de México, Nelson Díaz y la Constelación refrescan clásicos sin traicionar su esencia, celebran el legado del maestro Nelson Díaz y confirman que la salsa romántica sigue más vigente que nunca entre los jóvenes.

Mauricio Gómez, vocalista de Nelson Díaz y la Constelación; Daniel Bravo Díaz, nieto del maestro e impulsor de la parte creativa; Luz Marina Díaz, hija de Nelson, hoy manager y directora de la orquesta; y Juan Carlos Bravo, director musical y productor visitaron la redacción de DIARIO IMAGEN para hablar de “Legado”, el nuevo EP que, explican, nace de un trabajo “muy muy minucioso, muy cuidadoso” para escoger, de entre más de seis álbumes, las canciones más reproducidas en plataformas digitales de la agrupación.

“Decidimos sacar, lanzar este EP que tiene seis temas”, apunta Luz Marina, subrayando que el criterio central fue lo más sonado, lo que más recordaba la gente. Daniel lo completa: “Dentro de todo el proceso de preproducción para nosotros la columna vertebral fueron todas las plataformas digitales, toda la data; vimos que estos seis temas eran los que estaban más sonados y los que la gente más tenía recuerdos”. Sobre esa base se montó la nueva etapa.

Para explicar qué hicieron con esos clásicos, Mauricio recurre a una imagen plástica: “Siempre lo trato de ilustrar como si tú tuvieras un cuadro, una obra de arte que ya está un poco envejecida por el paso del tiempo, pero lo único que nosotros hemos hecho es como reestructurar ese cuadro, volverle a dar el color, volverle a dar el brillo, con el sonido de hoy, el sonido actual y algunos ajustes en los arreglos musicales” que permitan que los temas dialoguen con el presente “pero en ningún momento que pierda su esencia”. El grupo quedó satisfecho con el experimento: “Sentimos que el sabor seguía siendo el mismo”.

Hoy, el EP y los videos ya están disponibles “en Spotify, en iTunes, en YouTube Music y YouTube videos también”, además de Apple Music, Deezer, Amazon Music, y en redes sociales donde se presentan como Nelson Díaz y la Constelación.

La salsa romántica,

más viva que nunca

La actualización del sonido no ha roto el vínculo con los fans de siempre, ni con los salseros de culto. “Lo más bonito es saber que a la mayoría de la gente le ha gustado”, dice Mauricio al hablar de la retroalimentación. Él reconoce que en la salsa hay oídos exigentes: “Hay mucha gente de salsa, salseros de culto; si no le suena bien, ya es un problema delicado”. Por eso celebra que esta vez el veredicto haya sido positivo: “Si ya se potencia el sonido y otras cosas, pues felizmente van a quedar contentos con eso la retroalimentación ha sido buena porque la mayoría nos los han dicho”.

Hay, además, un plus que refuerza la autenticidad del proyecto: “Los cantantes originales de hace 30 años, entre ellos Mauricio, volvieron a cantar los temas, esa parte fue importante”, se subraya durante la entrevista. Para Mauricio, reencontrarse con esas canciones décadas después fue “un gusto total, una experiencia totalmente enriquecedora”, que implicó también un alto estándar: “Hay que hacer las cosas si no igual, mejor de lo que se hacía”. Y no se trata solo de un ejercicio nostálgico: “Estamos rindiendo homenaje a la persona que nos hizo artísticamente, nuestro Nelson nos formó, nos enseñó lo que sabemos hoy en día, entonces es un gusto muy grande poderle de esta manera rendir tributo y agradecerle un poquito lo que nos dio”.

En medio de un panorama donde la música urbana domina el streaming, la agrupación reivindica la vigencia de la salsa. “Para nosotros la salsa significa mucho, Colombia es un país salsero, la salsa consideramos que sigue más vigente que nunca. La salsa nunca ha perdido el público fiel”, afirma Luz Marina. Destaca, en particular, la fuerza de la salsa romántica, incluso entre nuevas generaciones: “Pensábamos que la salsa era para gente de generaciones que hoy tienen 50 o más años, pero nos hemos llevado una sorpresa muy grande porque en plataformas digitales los que más nos escuchan son personas entre los 18 y los 30 años”. Esa tendencia la lleva a rematar con humor: “dicen que la salsa está muerta, pero de la risa”.

Un legado familiar

“Lo que queríamos hacer y la visión al principio con ‘Legado’ fue no traer de vuelta canciones viejas, sino hacer esos himnos… atemporales para que vivan por siempre”, explica Daniel cuando se le pregunta por la responsabilidad de continuar con la tradición salsera en un contexto donde las grandes leyendas comienzan a despedirse. Más que un peso, dice, ha sido un privilegio: “Más que un reto, ha sido un privilegio el poder trabajar por esta agrupación, por este legado, que también es un legado familiar, para que perdure por siempre, con excelencia y con muchísima calidad”.

Más allá de las jerarquías, algo parece unirlos: “Amamos esto”, dice Luz Marina, frase que Mauricio refuerza de inmediato: “Esto es la camiseta puesta, porque todos amamos esto; podemos durar 20 horas haciendo lo que tengamos que hacer, pero sin duda alguna disfrutamos de lo que hacemos”.

México, punto de partida

La relación con México recorre buena parte de la conversación. No solo porque Ciudad de México fue determinante en la selección del repertorio del EP, sino porque el país representa, para ellos, un hogar artístico. Luz Marina lo agradece con cifras en la mano: “Cada vez vemos en plataformas digitales un crecimiento vertiginoso, especialmente Ciudad de México, en los seguidores, en los oyentes mensuales; de un día para otro a veces tenemos 10, 15, 20 mil seguidores u oyentes mensuales”. Eso la lleva a hablar de la banda como “banda sonora de muchas familias en Ciudad de México”, ligada a temas como “Mujer Araña”, “Amigo Cuídala” y “Problemas de Ciudad”, que siguen siendo su carta de presentación ante el público.

El cariño es recíproco. “Estamos felices de estar en México nuevamente y esperamos que el público que nos apoyó antes nos apoye ahora y nos va a apoyar en el futuro”, expresa Mauricio al cierre de la entrevista. Recuerda que tuvo “el placer y el privilegio hace 30 años de venir a México con la banda, con Nelson Díaz a un vivo”, y asegura que “la experiencia de encontrarse un público tan maravilloso como el mexicano no la hemos encontrado en ningún otro lugar”. “Hemos podido estar en muchos otros países, pero México ha sido México. Por eso hemos empezado toda esta campaña en el lugar que para nosotros es como nuestra casa”, añade.

De cara al futuro inmediato, los planes incluyen el escenario. “Claro que sí, planes muy cercanos”, promete Luz Marina al hablar de presentaciones en vivo. Adelanta que pronto anunciarán fechas y lugares en redes sociales, “no solo aquí en Ciudad de México, vamos a estar también en lugares en donde en todo el país gusta de la salsa, de la música latinoamericana”. Mientras eso llega, la invitación es clara: “Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como @nelsondiazylaconstelacion, en Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, YouTube, no solamente nuestro nuevo EP, sino toda nuestra discografía, así que tenemos Nelson Díaz y la Constelación para rato, estamos de regreso”.