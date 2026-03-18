México será sede del Cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo

Por primera vez en la historia

Se realizará del 7 al 9 de septiembre en el autódromo Hermanos Rodríguez, con una audiencia esperada de 400 participantes nacionales e internacionales

El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Turismo (Sectur) y de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que nuestro país ha sido designado como sede del Cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo, organizado por la red de Miembros Afiliados de ONU Turismo de diferentes países.

Este nombramiento representa un hito histórico, al tratarse de la primera edición del Congreso que se llevará a cabo fuera de Europa, tras sus ediciones en España (2021 y 2024) y Croacia (2023).

La elección de México refrenda su compromiso con la política de turismo deportivo que genera Prosperidad Compartida y va en contra de la violencia, también confirma su posicionamiento como un destino competitivo, con infraestructura, talento y capacidad para albergar eventos de talla mundial.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que este encuentro permitirá posicionar a México como un referente global en turismo deportivo, al tiempo que fomentará la llegada de nuevas inversiones, la atracción de eventos internacionales y la generación de alianzas estratégicas que beneficien a las cadenas productivas del país.

“Ser sede de este Congreso mundial es una oportunidad para que México muestre al mundo su grandeza, pero sobre todo para que el turismo se traduzca en bienestar para las y los mexicanos. El turismo deportivo no sólo atrae visitantes, genera inversión y dinamiza nuestras economías locales, también abre oportunidades, impulsa el empleo y fortalece a nuestras comunidades”, subrayó.

Destacó que este encuentro permitirá posicionar a México como un referente global en turismo deportivo, al tiempo que fomenta la llegada de nuevas inversiones, la atracción de eventos internacionales y la generación de alianzas estratégicas que beneficien a las cadenas productivas del país.

En su intervención, el jefe de Unidad de Coordinación Intersectorial, Alfonso Zegbe, subrayó: “ONU Turismo es un organismo internacional clave que combina la representación de países con el sector privado y las asociaciones. Es vanguardista porque va mucho más allá de los gobiernos: llega a los empresarios, a las organizaciones y a la academia; pero, lo más importante, da resultados”.

De igual manera, se destacó el papel de la Embajada de México en España, en su carácter de Representante Permanente del país ante ese organismo.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), Octavio de la Torre, refirió que, “en un año clave para México ante los ojos del mundo, el turismo deportivo puede convertirse en una verdadera palanca de desarrollo para los destinos, la economía local y los negocios familiares”.

El anuncio se formalizó mediante la firma del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de México y ONU Turismo para la celebración del Congreso, con la participación de representantes de CONCANACO SERVYTUR, organismo integrante de los Miembros Afiliados de ONU Turismo, quienes, en ese carácter, impulsaron la candidatura de México como sede del Congreso, así como su seguimiento.

Este Congreso no sólo permitirá fortalecer la imagen de México como destino turístico a nivel internacional, sino también robustecer las acciones del país en materia de diplomacia pública y deportiva.

En el anuncio estuvo también presente el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Carlos Martínez Velázquez.