Beneficia el ISSSTE a más de 1.3 millones de derechohabientes con la Segunda Jornada de Tequio

En Nayarit, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, revitalizó diversas unidades médicas y centros de trabajo de los 32 estados de la República, a través de la Segunda Jornada de Tequio Nacional “Elena Arizmendi”, en beneficio de más de un millón 300 mil derechohabientes y personal del organismo.

La actividad, realizada el pasado viernes 13 y sábado 14 de marzo, tuvo como objetivo mejorar las áreas, reconstruir el tejido social y fortalecer la calidad de la atención, y contó con la participación de más de mil 500 trabajadoras y trabajadores voluntarios, entre personal administrativo, operativo, derechohabientes y comunidad cercana, de 37 espacios.

Entre los sitios en los que se llevó a cabo la jornada, destacan los Hospitales Generales (HG) “Dr. Belisario Domínguez”, en Chiapas, y “Dra. Columba Rivera Osorio”, en Hidalgo, así como en las Clínicas de Medicina Familiar (CMF) en Nayarit, Nuevo León, Puebla y Tamaulipas, por mencionar algunas entidades.

Ejemplo de lo anterior, es la intervención que tuvo el Centro de Cirugía Ambulatoria del Hospital Regional (HR) “1° de Octubre”, en la Ciudad de México, donde se repararon tapas de tomacorriente; las labores de mejoramiento en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Cunduacán, en Tabasco, que consistieron en la aplicación de pintura en sala de espera, así como mejoramiento de áreas comunes.

Cabe destacar que el nombre del tequio rinde homenaje a Elena Arizmendi Mejía, enfermera, humanista y fundadora de la Cruz Blanca Neutral, que brindó atención médica con solidaridad, compromiso social y vocación a los soldados.

El “Tequio Elena Arizmendi” forma parte de la Estrategia Trato Digno, y está alineado a los ejes dictados en el Plan de 25 puntos para la Transformación del ISSSTE, impulsado por el director general, Martí Batres Guadarrama, en sintonía con los objetivos marcados por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Con esta estrategia, el Instituto reafirma su compromiso de mejorar los espacios de trabajo, impulsar la colaboración entre la comunidad en el cuidado de las instalaciones y consolidar una cultura institucional centrada en la solidaridad y la vocación de servicio público.