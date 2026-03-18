Gobernadora Delfina Gómez mantiene aprobación superior al 65% en el Estado de México

Medición realizada por FactoMétrica

Entre los rubros mejor evaluados se encuentran el desarrollo económico y la generación de empleo

Toluca, México.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez mantiene un nivel de aprobación de 65.1 por ciento en el Estado de México, de acuerdo con la más reciente medición realizada por FactoMétrica, que evalúa el desempeño de su administración entre la población.

Entre los rubros mejor evaluados se encuentran el desarrollo económico y la generación de empleo, con una opinión positiva de 66.2 por ciento, así como los programas sociales impulsados por el gobierno estatal, que alcanzan un nivel de aprobación de 65.3 por ciento.

En materia de seguridad, el 52.2 por ciento de los encuestados calificó de manera positiva el trabajo realizado por la administración estatal en el combate a la inseguridad, como parte de la estrategia implementada en la entidad.

La medición fue realizada por FactoMétrica los días 12 y 13 de marzo de 2026 a mil personas mayores de 18 años en el Estado de México, mediante un muestreo probabilístico estratificado con un nivel de confianza del 95 por ciento, a través de encuestas telefónicas automatizadas.