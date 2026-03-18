Encuentro gastronómico “Pulso Común: Ciudad de México-Buenos Aires”

Firman convenio en materia turística

La Ciudad de México y Buenos Aires, Argentina ratificaron el convenio de colaboración en materia turística, mismo que fue celebrado el año de 2025 en el marco de FIT Argentina, una alianza que reafirma el compromiso de ambas ciudades por fortalecer el intercambio turístico, cultural y gastronómico.

Jennie Shrem Serur, quien acudió con la representación de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, destacó que el encuentro celebrado fue un pulso compartido entre Buenos Aires y la Ciudad de México. Enfatizó la importancia del liderazgo que ha mantenido la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, al consolidar a la Ciudad de México como una ciudad abierta al mundo, profundamente cultural, incluyente y orgullosa de su identidad.

Informó que la Ciudad de México trabaja para fortalecer sus vínculos internacionales para seguir posicionando como uno de los destinos turísticos y culturales más importantes del planeta. Recordó que la Secretaria de Turismo ha impulsado una agenda internacional de promoción turística a nivel mundial.

Mencionó que la Secretaría de Turismo ha buscado promocionar el destino y los resultados empiezan a mostrarse, En el 2025, Argentina se ubicó entre los cinco mercados más importante de la capital de México, pues aumentó el número de llegadas aéreas con un incremento del 16.5 por ciento.

En su oportunidad, Valentín Díaz Guilligan, Presidente de Visit Buenos Aires, informó la importancia de las gastronomías mexicana y argentina al señalar que son cocinas emblemáticas del continente americano, y destacó que en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 8 mil restaurantes, de los cuales poco más de medio centenar tienen reconocimiento Michelín.

Enfatizó que el turismo es una actividad económica del futuro que está en pleno vigor, pues impulsa, genera empleo y subrayó que en México se ha destacado la importancia de esta actividad, como uno de los motores de desarrollo.

Durante el encuentro gastronómico denominado “Pulso Común”, una celebración del talento culinario que une a las ciudades de México y Buenos Aires en un mismo latido, efectuado en el restaurante Pink Rambo, el encuentro reunió a representantes del sector turístico, empresarial y gastronómico de México y Argentina, como resultado del fortalecimiento de la relación entre ambos destinos, luego de ser consolidada la participación de la capital de México en la Feria Internacional de Turismo de Argentina 2025.

Este evento representa la voluntad compartida de la Ciudad de México y la Ciudad de Buenos Aires en seguir construyendo puentes de colaboración a través del turismo, la cultura y la gastronomía. Dos ciudades vibrantes, con identidades profundas y reconocidas en el mundo, que hoy refrendan su compromiso de trabajar juntas para impulsar el intercambio de visitantes, fortalecer sus industrias turísticas y generar nuevas oportunidades de desarrollo para sus comunidades.

Entre los objetivos de este encuentro está el de reforzar los vínculos que unen a nuestras ciudades a través de uno de los lenguajes más universales: la gastronomía. Por ello, esta noche, la cocina se convierte en un puente cultural que une talento, tradición e innovación entre Ciudad de México y Buenos Aires.

Acompañaron a la Directora General del Instituto de Promoción Turística, Jennie Shrem Serur, quien acudió con la representación de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero; Dafne Cuevas, Subsecretaria de las Mujeres en la Ciudad de México; Valentín Díaz Guilligan, Presidente de Visit Buenos Aires y del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; Ezequiel Sabot, Secretario de Gobierno de Buenos Aires; Teresa Cid, Vicepresidenta de Comunicación Externa y Relaciones Públicas de Aeroméxico.

También participaron Gonzalo Aramburu, chef argentino distinguido con dos estrellas Michelin; Nicolás López, chef anfitrión, con distinción Michelin; Karina Mejía, chef del restaurante Siembra con distinción Michelin.