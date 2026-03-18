Incendio en una fábrica de hule espuma en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa; desalojan a 250 personas

Sustio en la Santa Martha Acatitla

En una nave industrial de 800 metros cuadrados aproximadamente, en la colonia Zona Urbana Santa Martha Acatitla Sur, alcaldía Iztapalapa, en donde se trabaja el hule espuma para la fabricación de colchones, se registró un furte incendio.

A consecuencia de la gran cantidad de material combustible, la cortina de humo se pudo observar desde varios puntos de la Ciudad de México.

Personal Táctico Operativo de la La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) realizó la evacuación oportuna de 250 personas entre trabajadores del lugar y vecinos de la zona, quienes fueron colocadas en una zona de menor riesgo.

Personal de la DGTO gestionó el apoyo a la Segiagua para la habilitación de garzas a fin de abastecer a las unidades de emergencia, se habilitaron las siguientes garzas.

Garza Peñón 2: Av. Circunvalación esq. José Aguilar Barraza, Col. Ejército de Agua Prieta, Iztapalapa.

Garza Peñón 4: Prolongación Marcelino Buendía esq. Circunvalación, Col. Chinampac de Juárez, Iztapalapa.

Personal del H. Cuerpo de Bomberos laboró desde dos francos para confinar y controlar el incendio.

A la 15:30 horas, personal del H. Cuerpo de Bomberos informó que se tnía un avance del 70% en los trabajos de control y extinción del incendio.