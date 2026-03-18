PUEBLA REFERENTE INTERNACIONAL EN INNOVACIÓN Y CULTURA

CON FESTIVAL GLOW MÉXICO

– Uno de los cinco mejores festivales de luz en el mundo.

– El gobernador Alejandro Armenta Mier, subrayó que el arte, la ciencia, el deporte y la cultura forman parte de una política de Estado.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Puebla será referente en México y Latinoamérica con el Festival Glow que se desarrollará en la ciudad del 11 al 19 de abril, donde se espera la asistencia de más de 425 mil personas durante nueve noches con una derrama económica de aproximadamente 200 millones de pesos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier subrayó que el arte, la ciencia, el deporte y la cultura forman parte de una política de Estado que garantiza los derechos universales. Señaló que, a través del Festival Glow, se genera prosperidad compartida, lo que contribuye al combate a la pobreza y al desarrollo, lo que materializa el humanismo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al destacar que Puebla es una de las entidades con mayor matrícula educativa, el mandatario expresó a los organizadores de Glow México su interés en que el festival se realice de forma anual en el estado. Indicó que los edificios históricos poseen un valor cultural significativo y que este evento permitirá resaltar su esencia. Añadió que se busca que las nuevas generaciones crezcan en un entorno de luz y arte, como parte de la visión que impulsa su administración.

El representante de la Embajada de Holanda y Glow, Marcello Arosio, dijo que el festival será una magnífica experiencia, el cual se complementará con la participación de la comunidad y que contará con artistas internacionales que contemplen los proyectos que desarrollen universidades y escuelas.

La CEO del Festival Glow en México, Janine Safawi Ruíz, apuntó que este proyecto es el reflejo de una visión clara donde la cultura y la tecnología en el espacio público pueden integrarse para detonar desarrollo, turismo y bienestar, alineados con la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier, para impulsar a Puebla como un referente nacional e internacional en innovación, cultura y desarrollo urbano.

El presidente municipal, José Chedraui, expuso que Puebla capital tomó la decisión de brillar, con la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier, y el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. Afirmó que la ciudad cuenta con un patrimonio edificado que se conserva y se vive.

“Por primera vez en América Latina, este encuentro de luz, arte y tecnología, llega a Puebla desde Países Bajos. Las fachadas y calles en nuestro Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, cobrarán nueva vida por la intervención de artistas internacionales”, agregó el edil.

Al señalar que Glow marcará un antes y un después a nivel cultural y tecnológico, la directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera, refirió que la ciudad de Puebla se convertirá en un lienzo a través de 16 edificios históricos como la Biblioteca Palafoxiana, la Catedral o el Palacio Municipal. Detalló que las niñas y niños de la Casa de la Niñez participarán con 25 dibujos que serán expuestos y explicó que tres equipos universitarios también lo harán con un proyecto que será expuesto y se llevarán en el Festival de Eindhoven.

En tanto, el secretario de Arte y Cultura, Fritz Glockner Corte, afirmó que el festival convoca la participación de la comunidad poblana, desde las y los pequeños del DIF Estatal, quienes mostrarán su impresión sobre la luz, la sombra y el color. Además, resaltó la intervención de las y los universitarios con su conocimiento para generar la luz en los edificios. «Nuestros muros son ecos, tienen voces guardadas. Nuestros muros necesitan de esa luz, por eso GLOW es trascendente», aseguró.

Finalmente, el rector de la Universidad Iberoamericana en Puebla, Alejandro Guevara, aseveró que el festival permitirá contribuir a la democratización del arte. Explicó que a través del Instituto de Diseño e Innovación, asesoran a los tres grupos de universitarios con temas de desarrollo tecnológico para exponer sus proyectos. «Será un espectáculo que los dejará admirados y tocará sus almas», concluyó.