ROSALÍA, una actuación asombrosa en Lyon

Arranca el LUX TOUR mundial

Anoche, la cantante, compositora, productora y visionaria global ganadora del GRAMMY®, ROSALÍA, debutó el LUX TOUR 2026 con una actuación agotada en el LDLC Arena de Lyon. Su gira como estelar más extensa hasta la fecha llevó al escenario su nuevo y aclamado álbum, LUX (ya disponible a través de Columbia Records), junto con los éxitos que han encabezado las listas de todo su catálogo, interpretados a lo largo de un set de 25 canciones.

El mes pasado, ROSALÍA fue honrada con el premio al Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026, marcando un hito importante para la superestrella mundial. Durante la ceremonia, también ofreció una impactante presentación en vivo de «Berghain», acompañada por una aparición sorpresa de Björk, creando uno de los momentos más comentados de la noche.

Desde su lanzamiento, LUX ha entregado el debut comercial más sólido en la carrera de ROSALÍA y ha establecido nuevos hitos para la música en español a escala global, rompiendo múltiples récords históricos en los principales mercados. El álbum debutó en el #1 de la lista Global Top Albums de Spotify (marcando el segundo debut de la artista en la cima de las listas globales) y logró el mayor debut en streaming de la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

LUX también obtuvo resultados históricos en España, actuaciones récord en Francia y el Reino Unido, múltiples debuts en el #1 en toda Europa, su posición más alta en los Estados Unidos y un impulso impresionante en toda América Latina. El nuevo álbum de ROSALÍA reafirma su posición como una de las artistas más influyentes y disruptivas de la música actual. Tanto crítica como comercialmente, LUX representa la obra más ambiciosa y lograda de ROSALÍA hasta la fecha, elogiada por su mezcla visionaria de composición clásica, innovación pop global e intimidad espiritual.

La gira de 57 fechas por arenas llegará mañana por la noche al Accor Arena de París y continúa a través de 17 países, incluidos Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico, antes de concluir el 3 de septiembre en San Juan, en el Coliseo de Puerto Rico.

Hay boletos limitados disponibles en rosalia.com para fechas seleccionadas hasta agotar existencias. En Norteamérica y Latinoamérica, la gira también ofrecerá una variedad de paquetes VIP y experiencias para que los fans lleven su vivencia en el concierto al siguiente nivel. Los paquetes varían, pero incluyen boletos premium, acceso al lounge VIP previo al show, un paquete de mercancía exclusiva, entrada anticipada y más. El contenido de los paquetes VIP varía según la oferta seleccionada. Para más información, visita vipnation.com.