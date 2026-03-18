Caras de la Convención

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Hoy arranca en Cancún la LXXXIX Convención Bancaria, cónclave más poderoso del dinero en México, bajo el lema Innovando la Banca, Construyendo el Futuro.

Por voz de Emilio Romano, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), la banca mexicana reclama reglas claras, estables, predecibles, protectoras y seguras para sus instituciones, pero no ofrecen créditos baratos o disminución de comisiones y tasas de interés. Piden mucho y dan muy poco.

Ver a la presidenta Claudia Sheinbaum en la inauguración de este evento, acompañada de mujeres empoderadas en el sector financiero como la presidenta del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, es símbolo de los nuevos tiempos políticos que vive el país, pero el reto no estará en la foto de apertura, sino en la profunda brecha histórica entre el poder económico y las mayorías populares.

De acuerdo a la información conocida, la banca múltiple cerró 2025 con utilidades récord por más de 304 mil millones de pesos, mientras el crédito a las pequeñas y medianas empresas, las principales generadoras de empleo, siguen sin ser prioridad real de la banca.

Los bancos se frotan las manos con el crédito al consumo y las altas tasas de interés, pero mantienen un cerco de exclusión hacia los sectores productivos populares. Se habla maravillas de la digitalización y la inteligencia artificial en las instituciones de crédito, pero en las calles persiste la usura, las comisiones abusivas y una inclusión financiera que muchas veces solo sirve para endeudar a quienes menos tienen.

El gobierno de Sheinbaum debe procurar equilibrar la necesidad de inversión y la estabilidad macroeconómica con la urgencia de que el crédito sea un derecho y no un privilegio.

Ahorros

No obstante, las obvias complicaciones económicas que enfrenta México, en los primeros dos meses del año, la recaudación tributaria creció 2.6 por ciento anual en términos reales.

El monto superó lo programado en la Ley de Ingresos 2026 para alcanzar 1 billón 21 mil 843 millones de pesos, más de la meta fijada de 997 mil 661 millones de pesos.

Difícil pronosticar que el año cierre con estas tendencias alcistas dadas las condiciones de la economía mundial por la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la alta volatilidad de las cotizaciones del peso y del petróleo que impactan también el mercado interno. Veremos.

.

salvadormartinez@visionmx.com

X: @salvador_mtz