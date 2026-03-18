Benito Taibo comparte con estudiantes de la UAEMéx el poder transformador de la lectura

El escritor destacó que la lectura permite descubrir lo extraordinario en lo cotidiano y Cuestionó los indicadores que aseguran que en México se lee poco

Toluca, Méx.- “Soy un lector, un curioso, un hombre lleno de la posibilidad del asombro, de la esperanza, de lo extraordinario. Todo el tiempo intento encontrar en lo ordinario lo extraordinario. Y esto es gracias a la literatura”, expresó el escritor, poeta y promotor de la lectura Benito Taibo, durante su encuentro con estudiantes y académicos de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

En la charla, el autor de Persona normal, Corazonadas, Polvo, Pasar inadvertido y Cuchara y memoria destacó que, antes que escritor, se considera lector, pues fue la lectura la que lo impulsó a “dar el salto al vacío” y comenzar a escribir.

Respecto a la percepción de que en México se lee poco, Taibo cuestionó las mediciones tradicionales y aseguró que parten de criterios limitados que no reflejan el verdadero hábito lector en el país.

“Todas las encuestas de lectura se hacen con una base errónea, porque lo que se cuenta son libros comprados, no libros leídos. Un libro comprado significa tres o cuatro libros leídos, porque ese libro circula, se comparte. Si se leyera tan poco como se dice, las librerías ya habrían cerrado; sin embargo, constantemente se abren nuevas librerías y se organizan más ferias del libro”, explicó.

El escritor subrayó que el verdadero poder de la literatura se manifiesta en el momento en que una persona descubre el placer de leer. En ese sentido, recomendó la novela La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, obra que —afirmó— marcó profundamente su juventud.

“Todos somos lectores, aunque muchos todavía no lo sepan. El punto está en ese día en que ocurre este milagro laico, cuando el lector y el libro se encuentran por primera vez”, señaló.

Como parte de la jornada, Taibo participó junto con alumnas de la Facultad de Química en el experimento conocido como “pasta de dientes para elefantes”, en el que se combinan peróxido de hidrógeno, cloruro de potasio como catalizador, jabón y colorante para generar una reacción química que produce abundante espuma. La actividad tuvo como propósito mostrar, de manera lúdica, los conocimientos que se desarrollan en esta facultad.

El encuentro concluyó con una firma de libros, donde las y los asistentes pudieron dialogar con el autor y compartir su entusiasmo por la lectura. En ese espacio, Taibo reiteró que los libros tienen la capacidad de transformar a las personas y, a través de ellas, al mundo.

“Un libro no cambia al mundo, pero sin duda puede cambiar a quien puede cambiar el mundo”, concluyó Benito Taibo.