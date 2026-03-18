UAEMéx impulsa reflexión sobre diversidad trans desde la antropología

Toluca, Méx.- Con el objetivo de visibilizar la diversidad sexual y de género desde una perspectiva antropológica, la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) realiza la Tercera Jornada de Estudios Trans “Transitar la mirada: arte, cultura y representación trans”, un espacio académico y cultural que promueve el respeto, el diálogo y la inclusión dentro de la comunidad universitaria.

Durante la ceremonia inaugural participaron la directora de la Facultad, Luz Alejandra Barranco Vera; el jefe del Departamento de Diversidad Sexogenérica de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Cuidados, Ricardo Coyotzin Torres; así como la estudiante Leslie Selene Vázquez Aguilar, integrante del comité organizador.

En su mensaje, Barranco Vera subrayó que estas jornadas buscan reconocer las múltiples expresiones culturales y sociales que conforman la diversidad humana. “Parte del quehacer de la antropología consiste en visibilizar aquellas experiencias que históricamente han sido silenciadas”, señaló. Añadió que este tipo de actividades permiten generar conciencia sobre las realidades de las personas trans y la importancia de reconocer su dignidad.

El programa de este ejercicio académico se desarrollará a lo largo de cuatro días, de martes a viernes, en un horario de 9:00 a 13:00 horas. Contempla conferencias magistrales, ponencias estudiantiles, talleres de creación artística —como la elaboración de fanzines—, así como la proyección de documentales y cortometrajes producidos por colectivos independientes, con el propósito de acercar a la comunidad universitaria a diversas experiencias a través de lenguajes culturales y audiovisuales.

Entre las actividades destaca la proyección especial de la película Los “NINXS”, programada para el jueves, de 13:00 a 15:00 horas, en el Teatro Universitario “Los Jaguares”. La función será gratuita y forma parte de un circuito alternativo vinculado con un festival cinematográfico internacional.

La directora de la Facultad enfatizó que uno de los principales retos en materia de inclusión es reconocer que la diversidad no solo existe, sino que forma parte de la vida cotidiana y de la identidad universitaria. “La inclusión implica mirarnos a nosotros mismos como parte de esa diversidad y construir acuerdos desde el respeto”, afirmó.

Asimismo, destacó que estas jornadas se alinean con las políticas institucionales orientadas a promover la igualdad sustantiva y el cuidado, al generar espacios de sensibilización que fortalecen la convivencia y el reconocimiento de las diferencias en el entorno académico.