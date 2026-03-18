“Alito” abre el PRI a miles de candidaturas ciudadanas y arranca campaña hacia 2027

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Con la misma argucia legal y política que usó Morena para lanzar a sus candidatos para el año 2027 y que fue avalada por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, Alejandro Alito Moreno abrió ayer al PRI a miles de candidaturas ciudadanas a todos los cargos en juego en la elección de 2027 y dio el banderazo para iniciar de inmediato el proselitismo por todos los medios y por todo el país bajo el argumento de nombrar como Defensores de México a quienes aspiren y se inscriban en este proceso.

En Morena, los aspirantes a todos los cargos de 2027 serán designados como coordinadores de Defensa de la Transformación. Un cargo para engañar y eludir al Cofipe, al INE y al Tribunal Electoral.

Ahora, el PRI de Alito designa a sus aspirantes como Defensores de México -que en 2027 se transformarán en candidatos formales- con el único requisito para ser registrado y lanzado como Defensor de México por el PRI será contar con buena presencia pública, proyecto y propuestas políticas.

Tendrán de este mes de marzo hasta marzo del año próximo para ser nominados oficialmente a los cargos en juego.

En 2027 se elegirán 17 gobernadores, 500 diputados federales (300 de mayoría y 200 pluris), 1,800 alcaldías -con decenas de miles de regidores-, y cerca de 800 nuevos diputados locales.

La experiencia de estos procesos indica que cada uno de esos cargos tendrá, sin duda, hasta decenas de aspirantes por cada uno de los 6 partidos registrados (Morena, PT, Verde, PAN, PRI, y MC).

Con esta decisión de Alito y su equipo en el PRI -en el que ahora aparece la ex jefa de Gobierno y ex líder nacional del PRD, Rosario Robles, como coordinadora ciudadana-, de abrir este partido a todos los militantes, simpatizantes, simples ciudadanos o afiliados a otros partidos que pretendan uno de los cargos en juego en el 2027, se inicia un ensayo absolutamente democrático por primera vez en la historia electoral de México.

Este experimento, que llevará a miles a una larga campaña electoral desde hoy al 2 de junio de 2027, iniciará con el registro ya de 6,432 a defensores para 1,802 alcaldías; 1,547 defensores para 300 distritos electorales en que se definirán los diputados de mayoría que irán a San Lázaro en la siguiente legislatura; y 50 defensores para los 17 estados en que se elegirán 17 nuevos gobernadores.

Entre estos últimos están ya registrados:

Para Aguascalientes, Leticia Olivares Jiménez, alcaldesa de Tepezalá; Kendor Gregorio Macías Martínez, líder del PRI en este estado, y Humberto Ambriz Delgadillo, diputado federal.

Para Baja California, quedaron registrados Ana Daniela García Salgado, Regidora del Ayuntamiento de Ensenada; Adrián H. Valle Ballesteros, diputado local y Víctor Manuel A. Galicia Ávila.

En Baja California Sur están Roxana Jazmín Higuera Espinoza, presidenta del PRI en la entidad; Christian F. Del Castillo Miranda, diputado local y Antonio B. Manríquez Guluarte.

En Campeche, están ya en competencia Christian Castro Bello, diputado federal; Karla Toledo Zamora, senadora; Pablo Angulo Briceño, senador; Ariana del Rocío Rejón Lara, diputada federal y Emilio Lara Calderón, diputado federal.

Para Colima, se apuntaron Mely Romero Celis, senadora; Enrique Rojas Orozco, líder local del PRI, y Esther Gutiérrez Andrade, alcalde de Villa de Álvarez.

Para Chihuahua, ya son defensores los diputados federales César Alejandro Domínguez y Juan Antonio Meléndez.

En Guerrero, va de nuevo el senador Manuel Añorve Baños; María del Pilar Vadillo Ruiz, secretaria General del PRI en ese estado, y Alejandro Bravo Abarca, líder del PRI en el estado.

En Michoacán, inician Adriana Hernández, diputada local; Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI, y Edna Martínez Nambo, regidora del Ayuntamiento de Morelia.

En Nayarit, van Paola Vargas Arciniega, diputada local; Manuel Humberto Cota y Enrique Díaz López, líder estatal del PRI.

En Nuevo León, quedó apuntado el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Para Querétaro, son Adriana Elisa Meza, diputada local; Manuel Montes Hernández; Abigail Arredondo, diputada y presidenta del PRI, y Mario Calzada, diputado federal y René Mejía Montoya.

Para Quintana Roo, se apuntaron y registraron Cora Amalia Castilla Madrid, líder estatal del PRI; Filiberto Martínez Méndez, diputado local y Leslie Hendricks Rubio.

En San Luis Potosí, quedan Sara Rocha Medina, líder estatal del PRI; Enrique Francisco Galindo, alcalde de la capital, y Frinné Azuara, diputada local.

En Sinaloa, estarán la senadora Paloma Sánchez y el diputado federal Mario Zamora.

Para Sonora van Guadalupe María Soto, líder estatal del PRI, y Víctor Hugo Celaya.

En Tlaxcala, quedan ya la senadora Anabel Ávalos y el líder estatal del tricolor, Enrique Padilla.

Y en Zacatecas, fueron registrados como Defensores de México Carlos Peña Badillo, diputado local y líder estatal del PRI; Fuensanta Guadalupe Guerrero, diputada federal, y Arturo Nahle García.

Todos deberán iniciar sus campañas desde ya. Bajo la designación de Defensores de México, que en marzo de 2027 seguramente será modificado por el de candidato del PRI a la gubernatura de cada estado.

Con esta decisión, Alejandro Alito Moreno se le adelanta a Morena y al resto de los partidos bajo la argucia utilizada por Morena, cuyos candidatos inician campaña el 22 de junio para quienes aspiran a ser gobernadores en los 17 estados con elección; el 3 de agosto para diputados federales; 2 de septiembre para alcaldes y el 8 de noviembre para diputados locales.

El proceso electoral de 2027 formal y legalmente iniciará en enero del 2027, según lo establece el Cofipe, al que nadie le hace ya caso.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa