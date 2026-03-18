Plan con maña

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Lo hicieron con Andrés Manuel López Obrador y el resultado fue favorable.

Morena se convirtió en una máquina generadora de votos y se encumbró como el principal partido político del país.

Ahora, se pretende que la presidenta Claudia Sheinbaum sea lo mismo, el gran referente en los comicios federales del año próximo, donde el Movimiento de Regeneración Nacional siente que sus bonos han descendido.

Se trata de aprovechar la popularidad presidencial que se sostiene en los rangos del 70 por ciento y que consideran que para el año próximo no descienda.

El llamado “plan B” es la bandera con la que Morena sube a la competencia electoral a la encargada del Ejecutivo, bajo el pretexto de la revocación de mandato, incrustada con alfileres dentro de una competencia que obligará a los empadronados a votar con varias boletas: la de diputados federales, la de alcaldes, la de gobernador, la de Congreso local, la de revocación de mandato y hasta la del Poder Judicial, en cuando menos 17 estados de la República.

El “plan B” no trajo una real reforma electoral, ya que los diputados opositores y parte de los aliados desechó la propuesta presidencial, por considerar que atenta en contra de sus intereses personales.

Y es que dos aspectos lastimaban a sus aliados, la reducción del presupuesto asignado a los partidos políticos y la elección directa de los plurinominales.

La intención presidencial era reducir los dineros de los partidos y ahora tendrá que conformarse con la reducción de salarios, de personal y de bonos en la burocracia dorada.

El ahorro no es gran cosa, pero como siempre se hará en beneficio del pueblo, ya que se convertirán en obra pública en los sitios que lo requerían.

Los ahorros no han sido tan satisfactorios hasta ahora, ya que no se dan en los grandes elefantes blancos en que se convirtieron algunas de las obras del sexenio pasado, donde se podría gestar un ahorro que sí sería representativo.

Ese ahorro tampoco se notó en el Insabi, ni en la recuperación de los desvíos de dinero de Segalmex, pero tal vez podría hacerse en los desvíos de recursos detectados por la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, lo más importante, por ahora, es la revocación de mandato, ya que se considera que la participación de la figura presidencial podrá atraer a los votantes a sufragar por los candidatos de Morena a los distintos cargos de elección popular.

Y es que si Morena consigue los votos suficientes para completar la mayoría que requiere en la Cámara de Diputados, se podrán presentar las iniciativas que requieran para las reformas constitucionales que han sido rechazadas.

El proyecto del “plan B”, conlleva la verdadera reforma electoral que quiere el actual gobierno para continuar detentando el poder en 2030.

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La conmemoración del 88 aniversario de la nacionalización del petróleo no es todo lo agradable que se esperaba, ya que la industria no pasa por un buen momento, ni la producción del combustóleo sea la óptima para el país. El accidente en la refinería de Dos Bocas deja un saldo lamentable.

ramonzurita44@hotmail.com

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ENTRETEXTO

Si Morena consigue los votos suficientes para completar la mayoría que requiere en la Cámara de Diputados, se podrán presentar las iniciativas que requieran para las reformas constitucionales que han sido rechazadas. El proyecto del “plan B”, conlleva la verdadera reforma electoral que quiere el actual gobierno para continuar detentando el poder.

PATA

La conmemoración del 88 aniversario de la nacionalización del petróleo no es todo lo agradable que se esperaba, ya que la industria no pasa por un buen momento. El accidente en la refinería de Dos Bocas deja un saldo lamentable.