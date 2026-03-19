ALEJANDRA GUZMÁN “LOS QUE NOS QUEDAMOS TOUR 2026”

Una gira que recorrerá las principales arenas del país

A lo largo de su carrera, ha vendido más de 30 millones de discos

La icónica Alejandra Guzmán, reconocida como “La Reina del Rock”, confirma su regreso a los escenarios con una gira que recorrerá las principales arenas del país, llevando a sus fans un espectáculo lleno de energía, actitud y los grandes éxitos que han marcado a generaciones.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Alejandra Guzmán es una de las artistas más influyentes de la música en español. Nacida en la Ciudad de México, inició su carrera en 1988 con el lanzamiento de su exitoso sencillo “Bye Mamá”, iniciando una historia que la consolidaría como una figura emblemática del rock latino.

Este tour promete ser una experiencia inolvidable, donde la artista desplegará toda su fuerza escénica, interpretando sus más grandes éxitos y reafirmando por qué sigue siendo una de las figuras más importantes del rock en español.

Como parte de esta nueva gira, Alejandra Guzmán llegará a la Arena Guadalajara el próximo 30 de octubre, fecha que sustituye a la originalmente programada para el 13 de marzo y cuyos boletos continúan siendo válidos. Asimismo, la artista se presentará en la Arena CDMX el 27 de noviembre y en la Arena Monterrey el 12 de diciembre.

A lo largo de su carrera, ha vendido más de 30 millones de discos, posicionándose como una de las artistas mexicanas más exitosas de todos los tiempos. Su estilo único, caracterizado por una poderosa fusión de rock, pop y balada, así como su actitud rebelde y su intensa presencia escénica, la han convertido en un referente indiscutible en América Latina.

Ha sido reconocida con importantes premios y nominaciones que respaldan su impacto en la música latina. Entre ellos se encuentran galardones y reconocimientos de Premios Billboard de la Música Latina, Premio Lo Nuestro, MTV Latinoamérica, Premios Juventud y Premios Oye!, así como nominaciones al Latin Grammy. Su carrera también ha sido distinguida con múltiples certificaciones de Oro, Platino y Multi-Platino por altas ventas, además de reconocimientos especiales a su trayectoria artística.

Entre sus producciones discográficas destacan álbumes como Eternamente Bella, Flor de Papel, Libre, Enorme, Rock Milenium, Soy, Indeleble y Lipstick, además de múltiples sencillos que se han convertido en himnos como “Hacer el amor con otro”, “Eternamente Bella”, “Mala Hierba” y “Volverte a Amar”.