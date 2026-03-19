En Naucalpan no existe venta ilegal de agua potable, dice Ricardo Gudiño

“OAPAS no está para servirse del pueblo”

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- El gobierno que encabeza el alcalde Isaac Montoya reitera su compromiso de garantizar el suministro de agua, toda vez que éste es un derecho humano y no un negocio de nadie. El organismo de agua está para servir y no servirse de la población, como se hacía en el pasado.

Entrevistado, en sus oficinas del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), señaló lo anterior su director, Ricardo Gudiño Morales, luego de remarcar qué el gobierno de Naucalpan ha desmentido la existencia de redes de venta ilegal autorizada.

«Invitamos a la población a denunciar cualquier cobro indebido por este servicio y reitero que los pozos estratégicos, como el de Las Américas y otros, operan sin fines de lucro para garantizar el suministro equitativo. Se ha priorizado la reparación de infraestructura para evitar fugas», dijo.

El funcionario municipal puntualizó que si es necesario solicitar una pipa de agua oficial y gratuita en Naucalpan, el OAPAS pone a disposición los números 55 5371 1901 y 55 5337 1900

Finalmente, Gudiño Morales Negó que exista huachicol de agua y pozos clandestinos. «En Naucalpan, se continúa invirtiendo en obra hídrica para favorecer a las familias naucalpenses», concluyó.