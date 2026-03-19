Fortalece gobierno de Pedro Rodríguez los valores cívicos entre el estudiantado

Concurso Municipal de Escoltas 2026

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Para fomentar en la niñez y juventud los valores cívicos, así como fortalecer su disciplina y el trabajo en equipo, el gobierno de Atizapán de Zaragoza llevó a cabo el “Concurso Municipal de Escoltas 2026”, en el que participaron 10 instituciones educativas del municipio.

Al presenciar dicho concurso, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas destacó la importancia de reforzar en los estudiantes los valores e identidad nacional, abonando así a la formación de jóvenes responsables y con visión de futuro.

El alcalde reconoció el acompañamiento de madres y padres de familia, pieza clave en la formación de los participantes. “Muchas veces nos quejamos de la falta de seguridad y es ahí donde debemos reflexionar que detrás de cada delincuente existe una familia, pero hoy ustedes demuestran que han sabido guiarlos y acompañarlos hasta este nivel”, apuntó Pedro Rodríguez.

En su intervención, la Directora de Juventud, Brenda Martínez Bautista, destacó el compromiso del presidente municipal con la educación, impulsando acciones como la entrega de aulas de cómputo y becas escolares, con el propósito de garantizar que la juventud tenga acceso equitativo a la tecnología.

En este concurso participaron 10 escoltas de nivel secundaria, tanto públicas como privadas del municipio, quienes fueron evaluadas en su coordinación, sincronización, gallardía, orden y disciplina, así como la correcta ejecución de movimientos y voces de mando, obteniendo el primer lugar la Secundaria Técnica No. 47.