El PRD-Naucalpan apoya a 15 personas para quitar verrugas

Servicios de salud con “Jornadas del Sol”

Naucalpan, Méx.- En el Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en este municipio y un grupo de especialistas atendió a 15 personas con el retiro de verrugas por medio de rayo láser.

El tratamiento completamente gratuito, que se lleva a cabo en la sede de esta dirigencia en Avenida Universidad No. 57-A, Naucalpan centro, es el resultado de los servicios de salud dentro de las «Jornadas del Sol», impulsadas por el Partido del Sol Azteca en esta demarcación.

Lucina Cortés Cornejo, dirigente y regidora del PRD en esta localidad, aseguró que la eliminación de verrugas es un procedimiento rápido, sencillo y muy eficaz, que mejora de manera inmediata la apariencia de la piel y recupera la salud.

Destacó que el retiro no es doloroso y se realiza con todo el cuidado, además que utilizan el láser (Plasma Pen), sin afectar la piel, ya sea en el cuello; hombros, brazos, axilas y otras partes del cuerpo y que en nada son estéticas.

Puntualizó que los resultados son inmediatos, al tiempo que dijo, que la eliminación de verrugas resulta bastante efectiva y no deja cicatrices.