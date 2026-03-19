Designan nuevo titular de Desarrollo Urbano en la alcaldía de Huixquilucan

Huixquilucan, Méx.- El Ayuntamiento de esta localidad aprobó, por unanimidad de votos, el nombramiento de Luis Felipe Cota Arredondo, como el nuevo titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, con el propósito de promover y participar en acciones necesarias que impulsen el fortalecimiento del municipio y la modernización de la administración pública, así como el desarrollo integral de las comunidades y de las personas. Durante la Cuadragésima Sesión Ordinaria de Cabildo, los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron la propuesta de la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, para designar al nuevo director general de Desarrollo Urbano Sustentable de Huixquilucan.