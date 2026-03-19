Inaugura Clara Brugada Jardín de Lluvia en Santa Úrsula Coapa, el más grande del país,

Inversión de 22 millones de pesos

Esta obra captará agua y mitigará inundaciones en colonias aledañas al estadio Ciudad de México

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración del Jardín de Lluvia, en Santa Úrsula Coapa, el más grande del país, y una obra que marca el inicio de un nuevo modelo de gestión integral del agua en la capital, basado en la infiltración, captación y equilibrio hídrico.

“Hoy inicia una nueva etapa en la Ciudad de México: un modelo de gestión del agua que apuesta por infiltrar, recuperar y devolver el agua al subsuelo, para enfrentar simultáneamente la escasez y las inundaciones”, señaló.

Con una inversión de 22 millones de pesos, este sistema beneficiará a más de 40 mil habitantes y permitirá infiltrar más de un millón de litros de agua de lluvia en un sólo punto, además de superar los 10 millones de litros al considerar el conjunto de obras hidráulicas desarrolladas en la zona.

La mandataria capitalina destacó que este proyecto forma parte de una estrategia innovadora que busca transformar la relación histórica de la ciudad con el agua al dejar atrás el modelo centrado en la extracción y conducción mediante tuberías, para dar paso a soluciones sustentables basadas en la naturaleza.

Brugada Molina subrayó que estas obras fueron realizadas con la participación y aprobación de vecinas y vecinos, quienes impulsaron soluciones alternativas para resolver problemáticas como las inundaciones recurrentes en la zona.

Explicó que el sistema inaugurado no es únicamente un espacio verde, sino una infraestructura integral que incluye tanques tormenta, colectores y mecanismos de filtración que permiten captar, limpiar e infiltrar el agua de lluvia, contribuyendo a la recarga del acuífero.

Asimismo, anunció que este año se implementará el programa de “Acupuntura Hídrica”, mediante el cual se construirán 160 puntos de infiltración para ampliar la captación de agua pluvial y avanzar hacia un equilibrio hídrico, recordando que el 70 por ciento del territorio capitalino es suelo de conservación, por lo que hizo un llamado a repensar la gestión del vital líquido desde una perspectiva ambiental y sustentable.

En materia de abasto, informó que se rehabilitaron siete pozos en la zona, lo que permitió recuperar más de 9 millones de litros de agua diarios, equivalentes a 900 pipas, en beneficio de miles de habitantes. Además, destacó la implementación de programas sociales complementarios como Cosecha de Agua de Lluvia en viviendas, instalación de calentadores solares y huertos urbanos, mismos que han beneficiado a más de 7 mil familias en Santa Úrsula.

Además, la Jefa de Gobierno anunció que, próximamente, se creará un santuario de ajolotes en el Parque Ecológico de Xochimilco como parte de la estrategia para la recuperación ambiental y del sistema lacustre de la ciudad.

En el marco de las acciones rumbo al Mundial de Futbol 2026, señaló que su administración impulsa un modelo de desarrollo con enfoque social, priorizando obras que generen beneficios permanentes para la población. En este contexto, anunció la incorporación de 17 nuevos trenes del Tren Ligero, lo que permitirá duplicar la capacidad de usuarios y reducir los tiempos de traslado.

El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, explicó que el Jardín de Lluvia tiene una capacidad de captación de agua pluvial superficial que llega por la Avenida Azteca y entra en dos cajas diseñadas para separarla de la basura y las grasas, aceites y azolves que pueda arrastrar, residuos que posteriormente son retirados con camiones hidroneumáticos.

El agua ya separada se conduce a través de un canal perimetral hasta el Jardín de Lluvias, un sistema que ya fue puesto a prueba con las precipitaciones de este miércoles 18 de marzo, las cuales superaron los 30 milímetros, en cuya zona el promedio de este mes es de 10 milímetros.

“Funcionó muy bien. Tenemos fotos y videos de cómo entró el agua, se anegó esta parte superficial del jardín y poco a poco se va filtrando”, explicó el funcionario al señalar que, en caso de superarse las capacidades, el excedente se conduce a un colector para darle salida a través de rejillas hacia el fondo –un espacio de hasta cinco niveles—para darle capacidad de regulación.

Esparza Hernández indicó que otra cualidad particular de este espacio es que cuenta con un estrato que contiene una materia llamada agua sólida, la cual, al combinarse con la tierra y la lluvia, convierte el líquido en gel para que tenga mayor permanencia, no se evapore y reduzca el consumo adicional de agua, siendo así un jardín autosustentable.

Asimismo, añadió que se concluyó la construcción de dos grandes colectores para la captación y regulación del agua de lluvia, uno ubicado dentro del estacionamiento de la parte norte del estadio, un tanque tormenta con capacidad de mil 500 m3, y un segundo en la parte sur, con una capacidad de 3 mil 500 m3.

“En el Jardín de Lluvias se tiene una capacidad de mil 200 m3, ya en conjunto y viéndolo como un sistema de captación, regulación e infiltración, podemos decir que es el sistema más grande del país con una capacidad total superior a los 10 mil m3”, destacó Esparza Hernández.

En cuanto a la rehabilitación de los pozos, Esparza Hernández precisó que se realizó un cepillado de sus columnas y la colocación de bombas, motores y equipo eléctrico nuevos, lo que significó un incremento de cerca de 100 litros por segundo adicionales de producción de agua potable, que a su vez se reflejó en un aumento de las horas de servicio, pasando de 10 a 22 horas.

En su intervención, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar reconoció a la mandataria capitalina por su voluntad política y visión estratégica al consolidar obras de infraestructura de clase mundial que brindan rumbo y bienestar a las familias de Santa Úrsula.

Subrayó que, bajo dicho liderazgo, estas acciones transforman la vida cotidiana y garantizan que la Ciudad de México avance con un gobierno cercano, experto y comprometido con el desarrollo humano en cada rincón de la capital.

Acompañaron a la jefa de gobierno: las y los titulares de la Secretaría de Turismo, Alejandra Frausto; de Gestión Integral de Riesgos, Myriam Urzúa; la consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas; el subsecretario de Concertación Política, José García; la directora de la Casa de Gobierno en Coyoacán, Elizabeth Medina, y el vecino Ricardo López.