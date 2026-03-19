“Despechadas” llega al Auditorio Nacional

Como parte del regreso a México de Lila Deneken

La cita es el próximo 8 de mayo para festejar a las Mamás

Despechadas llega al Auditorio Nacional este mes de mayo para celebrar a mamá y se suma la gran Lila Deneken en los que significaría su despedida de los escenarios, así como el regreso a México después de 35 años de prisma.

Debido al rotundo éxito que las últimas ediciones del concepto “Despechadas” ha logrado, se renueva para ofrecer una fecha más el próximo 8 de mayo para festejar a las Mamás, de la mano de las grandes intérpretes de la balada de los 80s como María Conchita Alonso, Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del Sol y Manoella Torres para interpretar los clásicos que no pasan de moda.

Junto a las consolidadas intérpretes llega por primera vez después de 35 años de no tener una presentación en México la cantante Prisma para “De color de rosa” recordarnos que la vida es hermosa.

Pero este show también contará con una participación especial, la gran despedida de Lila Deneken que nunca antes se había llevado a cabo para homenajear la carrera de una de las voces más bellas en México.

Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Nacional.

Lila Deneken, nacida en la Ciudad de México en 1949, es reconocida como una de las voces más versátiles y elegantes de la música mexicana. Su carrera comenzó en los años sesenta dentro del grupo Los Peg, donde compartió escenario con su hermana Gilda y con José José, quien en ese entonces era bajista. Desde sus inicios mostró inclinación por géneros como el jazz y la bossa nova, que marcaron su estilo y le dieron una identidad artística distinta.

En la década de los setenta se consolidó como solista y rápidamente se convirtió en una de las intérpretes más destacadas de la balada y el bolero. Su capacidad para fusionar géneros como el jazz, la bossa nova, el bolero y el pop latino le otorgó un sello único, y su presencia escénica le valió el título de “La Número 1” y el reconocimiento como la “Primera Dama del Rock” en México.

Además de cantante, Lila Deneken ha sido actriz, pintora, compositora y vedette, mostrando una versatilidad poco común en la escena artística nacional. Su trayectoria de más de seis décadas abrió camino a nuevas generaciones de intérpretes femeninas y consolidó la presencia de la mujer en la música popular mexicana.

Hoy, en el marco de su gira de despedida en 2026, Lila Deneken se despide de los escenarios celebrando una vida dedicada al arte. Su legado no solo está en las canciones que marcaron época, sino también en la fuerza con la que defendió su lugar en la música, convirtiéndose en un referente de elegancia, innovación y talento. Su adiós es también un homenaje a la historia de la música mexicana y a la pasión que la acompañó durante toda su carrera.

Despechadas” cuenta con grandes intérpretes como María Conchita Alonso, Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del Sol y Manoella Torres. pero en este show se contará con la participación especial de Lila Deneken, en su regreso a México.