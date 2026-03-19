Reconocen el trabajo de más de 55 mil artesanas y artesanos mexiquenses

Acciones que contribuyen al desarrollo y profesionalización

Toluca, Estado de México.– En el marco del Día Internacional de las y los Artesanos, el Gobierno del Estado de México reconoce la invaluable labor de quienes, con su talento, creatividad y dedicación, preservan y fortalecen el patrimonio cultural de la entidad.

A través de la Secretaría de Cultura y Turismo y del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), se impulsa el desarrollo de este sector con acciones como capacitaciones, apoyo para el registro de marcas, organización de colectivos, participación en ferias y concursos, además de espacios de comercialización directa como las Tiendas Casart.

Actualmente, el IIFAEM cuenta con un padrón estatal de 55 mil 608 personas artesanas registradas, quienes trabajan en 13 ramas artesanales como alfarería y cerámica, cartonería, cerería, fibras vegetales, gastronomía, hueso y cuerno, lapidaria y cantera, madera, metalistería, orfebrería y joyería, talabartería, textiles y vidrio.

Las manos artesanas representan historia, conocimiento y tradición. Cada pieza elaborada transmite saberes heredados de generación en generación y refleja la riqueza cultural y la diversidad de las comunidades mexiquenses.

Por ello, el Gobierno del Estado de México invita a la ciudadanía a valorar, difundir y consumir productos locales para contribuir con la preservación de las tradiciones, el fortalecimiento de la economía de las comunidades y a mantener viva la identidad cultural del estado.