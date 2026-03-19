“Yo no voy a manchar mis ideas”: Flor Yvone

Dignifica al corrido tumbado con “El Beso”

Una de las plumas más influyentes del regional mexicano, presenta su nuevo sencillo y alista un tema para Andrea Bocelli

Por Arturo Arellano

“El Beso” es el nuevo sencillo con el que Flor Yvone reafirma su lugar como una de las mujeres más influyentes de la composición en la música regional mexicana. A horas de su estreno oficial en plataformas digitales, la autora explica que se trata de “una canción que captura ese instante decisivo que cambia una historia para siempre: un beso que deja huella”, con una interpretación honesta y una producción que respeta la esencia del género.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, dijo que detrás del tema hay una anécdota muy personal. “El beso, para quienes les ha tocado vivir esa experiencia de que te sorprendan con un beso, lo más padre es que te gusta”, cuenta entre risas. “Es una historia que a mí me pasó… lo bonito es que este chico que me robó un beso desaparece, pero yo quiero saber quién es. Eso pasó hace más de 30 años, entonces sigo pasando por esa calle y nunca lo volví a ver, pero ahora lo encuentro y nos hacemos pareja”. Ese gesto quedó marcado: “Ese beso siempre se queda ahí tatuado, en el recuerdo, porque fue algo muy bonito”.

Corrido tumbado con mensaje positivo

Más allá de la anécdota romántica, “El Beso” se inscribe en un territorio sonoro que Flor quiere resignificar. “Pongo esta historia en un género completamente dominado por la apología del delito, que es el corrido tumbado”, explica. Su intención es clara: “Lo que quiero es que todos estos chavos y las personas que rechazan el género se den cuenta de que el género musicalmente es maravilloso”. Por eso lanza un llamado a otros artistas “para que el género se tome como una opción para hacer música con letras positivas, porque la lírica puede enviar mensajes de amor, de esperanza, para edificar y para no envenenar a la sociedad”.

“El Beso” se suma a otros sencillos recientes como “La boda de la prima Mary”, que “habla de un amor, que es lo que más nos gusta”. Flor admite que este proyecto ha sido “una odisea” que se aventó sola desde hace año y medio: “Porque no está bien satanizar la música, hay que hacer algo, entonces me puse a hacer música, después de mucho tiempo de no hacer nada”. Los resultados la respaldan: “Ha gustado mucho el género, a los videos les ha ido muy bien porque además son muy bonitos. En Spotify no andamos tan mal tampoco, uno de los temas se fue a más de un millón”. Aun así, reconoce: “No es fácil porque se está nadando contra corriente”.

Una pluma exigente y un catálogo abrumador

La autora de éxitos como “Belleza de cantina” y “No me conoces aún” recuerda que ha construido una trayectoria sólida tanto en el regional mexicano como en el pop. “Yo soy compositora y tengo temas muy famosos en el regional mexicano y en pop, más apegados al siglo pasado, pero en este siglo también me han grabado”, comenta. Este año, por ejemplo, menciona grabaciones con La Trakalosa, Aarón y su Grupo Ilusión, y que “el representante de La Arrolladora eligió también una de las canciones, pero no sé si es para La Arrolladora, que ya me grabó ‘Te metiste en mi cama’”.

Hoy trabaja junto a Jesús Morales Martus, su “mano derecha”, en poner orden en ese universo creativo. “Estamos tratando de ordenar todo el catálogo, y estamos asustados de todas las canciones que se quedan, porque sigues escribiendo y escribiendo y te pones a vivir”, reconoce. Entre risas, conecta esa vorágine creativa con su historia personal: “Si después de 30 años me encuentro al galán, tengo derecho a vivir mi vida también”. El plan es claro: “Nos hemos dado cuenta de que hay grandes números en todas las canciones que estamos organizando y queremos hacerles un vestido, una maqueta, promoverlas, pero presumidamente tengo muchos éxitos ahí guardados que ya iré sacando”.

Al hablar de su proceso creativo, Flor admite que cada canción implica un reto, pero no escribe por encargo emocional. “Cuando me siento a escribir, claro que es un reto, y lo que hago es tratar de ser lo más honesta que se pueda, no hago las canciones pensando en alguien; a mí las canciones me sientan a que las escriba y luego pienso a quién le queda, si me quedan a mí o a alguna banda”, describe. “Algunas me salen muy masculinas, no sé por qué. Pero trato de ser honesta, no me presiono, aunque tengo un estándar de pluma y soy muy exigente conmigo. Dejo que fluya y le pido al universo que me las mande y me las manda”.

Contra la misoginia y rumbo a Bocelli

Flor no elude la crítica al rumbo que tomó parte de la banda en años recientes. “Hubo un tiempo en que no salió nada mío, porque se vino esa oleada de banda con temática completamente misógina, diciendo cosas como ‘ojalá que te mueras’, salieron cosas horrendas”, recuerda. Incluso, confiesa, la buscaron para sumarse: “Me llamaron y me pidieron que escribiera ese tipo de cosas y le dije a Luis Javier Díaz, que tiene su estudio en Querétaro y es un hombre muy talentoso: ‘Yo no puedo escribir eso, yo no voy a manchar mis ideas con el renglón más vergonzoso de la música en México’”. Esa decisión la llevó a detenerse un tiempo, pero también a reafirmar su postura ética en la composición.

Mientras “El Beso” abre camino en el corrido tumbado con otra narrativa, Flor ya mira hacia un escenario distinto. “Quiero que me grabe Andrea Bocelli y ya estoy ahí, ya estoy preparando algo”, revela. Detalla que el acercamiento “ya está programado” y que trabaja con uno de sus maestros de teatro, el italiano Adalberto Rossetti “estoy preparando para Andrea, un tema en italiano y en español”. La conexión no es casual: “Vengo de la música clásica y se suponía que tenía que ser pianista para mi familia, pero se me atravesó ‘Valores Juveniles’, gané y pues ya me fui por otro lado. A mí la música clásica me encanta y lo que más se combina entre lo que hago y con lo que nací sería los cantantes de ópera que de pronto hacen música popular; es así donde se encuentran mis mundos”.

En paralelo, ya planea un espectáculo en vivo alrededor de una de sus canciones más famosas. “Traigo un plan padrísimo para junio o julio, es cuando esto se va a dar alrededor de una de esas canciones que tanto le gustan a la gente”, adelanta, sin soltar más detalles.