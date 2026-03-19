La gasolina Premium se va a las nubes: supera los 30 pesos

Los precios seguirán aumentado, de alargarse la guerra

Pemex trata de absorber el alza de combustibles, ocasionada por el conflicto bélico en Medio Oriente

En el marco de la crisis energética impulsada por la guerra en Irán, el precio de la gasolina Premium, la de alto octanaje, sigue al alza, pues en la última semana pasó de los 25 pesos, en promedio, hasta más de 30 pesos en alguna zonas del norte del país, de acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la agencia PetroIntelligence.

En el último mes, el precio de este combustible se ha elevado casi 5%, al igual que el diésel, casi 10 veces más que la inflación mensual de febrero, de 0.46%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi.

A diferencia de la gasolina regular o Magna, la situación con la Premium ha cambiado, que es la de mayor consumo y que goza del pacto renovado hace una semana por empresarios del ramo y el gobierno federal, a partir del cual desde febrero del año pasado se acordó que no se venda por encima de 24 pesos por litro.

Es así como la Premium se ha visto afectada en México por los costos internacionales y sigue sin recibir estímulo fiscal. Además, la situación se da pese a que México ha reducido importaciones por la creciente producción local, sobre todo tras un mayor procesamiento en la Refinería Olmeca, de Dos Bocas, Tabasco.

El portal Nacional Gasolinero, operado por PetroIntelligence, reveló que la gasolinera ubicada en El Mante, Tamaulipas, ubicada en la carretera mante-victoria km 104.5 con permiso de la CRE PL/12076/EXP/ES/2015, vende el litro de gasolina premium en 30.44 pesos. Mientras tanto, una estación de servicio ubicada en Urique, Chihuahua; con permiso de la CRE PL/23749/EXP/ES/2021, comercializa el litro de diésel en 30 pesos.

Cifras de la petrolera indican que en enero de 2026 sólo 33% de las gasolinas consumidas en el país se adquirieron en el extranjero; un año antes era 57%.

Alejandro Montúfar, director general de la agencia PetroIntelligence, explicó que apenas se observa una contención de precios en el sector, tanto de Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR), como de empresarios dueños de las estaciones de servicio.

“Estamos observando el impacto del conflicto en Medio Oriente en el precio de la gasolina premium, aunque dicho incremento es menor. Sólo estamos observando un poco más de la mitad del impacto. Lo demás está siendo contenido por el sector”, dijo.

El precio internacional de la gasolina Premium se ha incrementado en 5 pesos por litro desde que inició el conflicto bélico, pero sólo una parte se ha asimilado por el mercado debido a los inventarios que había y a que Pemex ha dejado de ganar dinero al comprar caro y absorber parte del impacto. El especialista explicó que en los próximos días los precios van a seguir incrementándose.

Luis Miguel Labardini, socio de la consultora energética Marcos y Asociados, explicó que, a pesar de reducirse las importaciones de Pemex, los precios internacionales siguen pesando en el precio de venta al consumidor mexicano.

“El precio de los combustibles en México se estima con base en el Canal de Navegación de Houston, que estima el mercado de referencia. Desvincular el precio del mercado internacional provocaría una distorsión en el mercado, afectaría las finanzas de Pemex y resultaría en el eventual desabasto del combustible”, mencionó.

“Ahora se busca que Pemex absorba un posible subsidio, lo que sería muy malo para las finanzas ya debilitadas de la empresa. Pienso que ya está habiendo una intervención en el precio, pero no puede absorber en su totalidad el brutal impacto de los aumentos que estamos observando en el crudo. Finalmente, eso de dar precios bajos sin un referente de mercado es lo que hacían gobiernos como los de Venezuela y Cuba, que acaban destruyendo a la industria”.

¿El pacto de 24 pesos se puede romper?

el consultor y analista en hidrocarburos, Ramses Pech, señaló que “no se prevé” la cancelación del convenio federal que topa el precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro, a pesar del incremento acelerado en el costo de los combustibles de los últimos días, que desató el conflicto militar en Irán.

Anticipó que es probable que los países del Medio Oriente busquen alternativas para transportar crudo, gas y productos petrolíferos y, con ello, evitar daños económicos y una crisis global de inflación por el alza prolongada del costo de los combustibles.

El petróleo Brent supera los 119 dólares

Los ⁠precios de referencia del petróleo Brent superaron los 119 dólares por barril ⁠la mañana del jueves, después de que Irán atacó instalaciones energéticas en todo Oriente Medio a raíz del bombardeo israelí contra su yacimiento de gas de South Pars, lo que supone ⁠una grave escalada del conflicto.

A ⁠las 10:26 GMT, los futuros del Brent ganaban 7.39 dólares, o un 6.9%, hasta los 114.77 dólares el barril, después de avanzar más de 10 dólares más temprano, hasta tocar un pico de 119.13 dólares, cerca del máximo de tres años y medio registrado el 9 de marzo.

El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) subía 27 centavos, o un 0.3%, a 96.59 dólares por barril, tras mejorar casi 4 dólares antes, a 100.02 dólares.

El WTI ha estado cotizando con su mayor descuento respecto al Brent en 11 años.