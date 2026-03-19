Intensifica Irán ataques a sitios clave de energía en Golfo Pérsico

Escala conflicto energético en Medio Oriente

Represalia por bombardeo contra un yacimiento de gas iraní clave dispara los precios del combustible

Irán intensificó sus ataques contra instalaciones de petróleo y gas en todo el Golfo, elevando drásticamente la apuesta en una guerra que está enviando ondas de choque a toda la economía mundial.

Los ataques, en represalia por un ataque israelí contra un yacimiento de gas iraní clave, dispararon los precios del combustible y plantearon el riesgo de arrastrar directamente a los vecinos árabes de Irán al conflicto.

El hecho de que Teherán apunte a la producción de energía tensionó aún más el suministro mundial, ya presionado debido al control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una vía navegable estratégica por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Los principales complejos energéticos del Golfo Pérsico continúan este jueves en estado de alerta tras una escalada que amplió el foco del conflicto hacia infraestructura industrial crítica.

Instalaciones en Arabia Saudita, Qatar y Kuwait quedaron bajo presión en las últimas horas, en una secuencia de ataques y amenazas dirigidas a nodos clave de exportación y procesamiento de energía.

En Arabia Saudita, la terminal de Ras Tanura —uno de los principales puntos de salida de crudo del mundo— suspendió operaciones ante amenazas con drones. En Qatar, el complejo de Ras Laffan, responsable de una parte significativa del gas natural licuado global, registra incendios y daños.

El complejo petroquímico de Jubail, también en Arabia Saudita, permanece bajo alerta con evacuaciones preventivas. En Kuwait, la refinería Mina Abdullah quedó fuera de servicio tras un ataque confirmado.

La ofensiva se concentra en instalaciones que funcionan como nodos del sistema energético global. Ras Tanura no solo canaliza exportaciones de crudo, sino que articula rutas logísticas hacia Asia y Europa. Ras Laffan, por su parte, es uno de los principales centros de licuefacción de gas del mundo, clave para el abastecimiento de mercados que dependen del GNL tras la reconfiguración energética posterior a la guerra en Ucrania.

En paralelo, complejos como Jubail y Mesaieed, también en Qatar, concentran buena parte de la capacidad petroquímica del Golfo. Desde allí se producen plásticos industriales, resinas y derivados que alimentan cadenas de suministro en múltiples sectores. La interrupción simultánea de estos polos no implica solo una reducción de oferta energética, sino una disrupción en cascada sobre industrias que operan con inventarios ajustados.

Liga Árabe condenó enérgicamente agresión iraní

La Liga de los Estados Árabes condenó en los términos más enérgicos la brutal agresión iraní contra una instalación gasística vital en la ciudad industrial de Ras Laffan, en el Estado de Qatar.

Ahmed Aboul Gheit, secretario general de la Liga de los Estados Árabes, consideró, en un comunicado, que dicha agresión constituye la más reciente violación iraní del derecho internacional y de los principios de buena vecindad, y representa asimismo un incumplimiento manifiesto de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad.

Aboul Gheit condenó también la agresión iraní con drones y misiles contra la ciudad de Riad y contra objetivos en el Estado de los Emiratos Árabes Unidos, reiterando en este contexto la plena solidaridad con los Estados árabes del Golfo en cuantas medidas adopten para hacer frente a las criminales agresiones iraníes y su derecho a preservar la seguridad de sus ciudadanos y de sus instalaciones.

Añadió que atacar instalaciones petroleras y gasísticas en la región del Golfo Árabe constituye una peligrosa escalada y una agresión iraní de consecuencias imprevisibles que no puede justificarse de ninguna manera, y que ello elevaría el nivel de tensión.

La amenaza sobre puntos críticos del Golfo Pérsico introduce un riesgo directo sobre el sistema industrial global. Las refinerías y plantas petroquímicas del Golfo no solo abastecen combustibles, sino insumos esenciales para la industria. Polímeros, fertilizantes y compuestos químicos dependen de estos complejos, cuya interrupción puede trasladarse a sectores como la automatización, la electrónica y la producción agrícola..

“Escalada «imprudente»: Macron

De cara a una cumbre de la Unión Europea ensombrecida por el impacto del conflicto en los precios de la energía, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó lo que calificó como una escalada «imprudente» e instó a una tregua y negociaciones mientras el mes sagrado islámico del Ramadán llegaba a su fin.

Pidió en Bruselas una “desescalada rápida” en el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán y extendido a otros países de Oriente Medio, así como una “moratoria” en ataques sobre infraestructuras y personas civiles.

“Defendemos la idea de una moratoria sobre las infraestructuras civiles, las personas civiles en este conflicto, una desescalada rápida. Y mientras la región entra en un período de fiesta religiosa, creo que todos los espíritus deberían calmarse y el combate debería detenerse al menos por unos días”, dijo Macron a su llegada a la cumbre de líderes europeos en la capital belga.