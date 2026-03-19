“México te Abraza” ha brindado más de un millón de servicios, afirma CSP

Apoyo a migrantes deportados

“No solo es recurso económico, también es vivienda y seguridad social, señala la Presidenta

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que México te Abraza apoya a los migrantes y a sus familias con recursos económicos y con atención integral que incluye seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y acceso a la vivienda mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); a la fecha con esta estrategia se han brindado más de un millón de servicios.

“Cuando son deportados a México, ¿qué hacemos? Les decimos: lleguen a un Centro de Atención de México te Abraza. Si llegan por avión, prácticamente entran de manera directa a Villahermosa o a Tapachula, donde llegan la mayoría de los aviones que vienen con mexicanos deportados, repatriados, nos gusta decirles aquí. Si vienen por tierra, hay personas que les dicen: vayan al Centro de Atención, en los distintos lugares de la frontera. En ese Centro de Atención pueden bañarse, limpiarse, pueden asearse, pueden presentar alguna denuncia si fueron maltratados y pueden tener todos los apoyos del Gobierno de México; entre ellos una tarjeta Paisano que les da 2 mil pesos para poder tener un monto para poder llegar a su casa o tener alimentación, les damos traslado a sus lugares de origen y todos los programas.

“Ahora, si viven allá, tienen su permiso de trabajo, pueden tener acceso a la tarjeta FINABIEN para poder enviar a sus familias: es la mejor opción de todas las opciones habidas y por haber. Pueden tener IMSS para sus familias y pueden tener Infonavit para sus familias. Entonces, es una manera adicional de apoyo, ya no solo es con recurso económico, sino también con una vivienda o un crédito para vivienda o con seguridad social. Todo incluido para sus familias en México o si regresan también para ellos”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Participan 34 dependencias

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que en la estrategia México te Abraza participan 34 dependencias con el objetivo de garantizar una bienvenida cálida a los mexicanos y mexicanas que regresan al país. Se han registrado 189 mil 830 repatriaciones: 154 mil 72 por vía terrestre y 35 mil 758 aéreas.

Además, del 20 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2026 en los Centros de Atención recibieron apoyo 130 mil 414 personas: 94 mil 656 en los ubicados en la frontera norte y 35 mil 758 en Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas.

Detalló que, del más de millón de servicios brindados con México te Abraza destacan: 382 mil 87 raciones de alimento; 57 mil atenciones médicas; más de 11 mil mujeres han recibido apoyo; se afiliaron más de 98 mil 600 personas al IMSS; 14 mil 228 personas tienen un empleo formal; se emitieron más de 93 mil copias certificadas de actas de nacimiento y CURP; se entregaron 114 mil 892 tarjetas Bienestar Paisano con 2 mil pesos; más de 42 mil 416 personas se incorporaron a los Programas para el Bienestar; se dieron más de 13 mil 697 asesorías de regularización de suelo y se entregaron más de 30 mil 932 tarjetas para remesas.

La directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), María del Rocío Mejía Flores, informó que al 18 de marzo se tienen 132 mil 827 tarjetas FINABIEN Paisan@, con lo que se superó la meta planteada a inicio de año de 100 mil tarjetas. Recordó que cuenta con beneficios como un menor costo de envío de remesas, ahorro en el impuesto de uno por ciento a remesas de efectivo a efectivo, mejor tipo de cambio, además con ella es posible pagar las aportaciones al IMSS, adquirir el seguro de repatriación, recibir nómina o sueldo por transferencia, realizar comprar en línea y establecimientos, además de que es posible guardar hasta 20 mil dólares. Se puede solicitar la tarjeta FINABIEN Paisan@ en las páginas: https://www.gob.mx/finabien, https://tarjetafinabien.com/us/, y https://www.miconsulado.sre.gob.mx/; se necesita un correo electrónico, comprobante de domicilio, identificación oficial y número celular.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el Programa de Trabajadores Independientes para mexicanos en el exterior, es el aseguramiento voluntario, con lo que se tiene acceso a todos los seguros: médico, de riesgo de trabajo, de invalidez y vida, ahorro para el retiro, estancias infantiles y otras presentaciones, además se puede asegurar a los padres, hijas, hijos y la pareja.

Informó que actualmente este programa cuenta con un padrón de 19 mil 502 personas (39 por ciento mujeres y 61 por ciento hombres), de las que 2 mil 337 ya completaron sus semanas laborales y están pensionados. Además, se cuenta con 17 mil 634 familiares registrados, 2 mil 693 realizan su pago al Infonavit a través de este programa y el salario promedio registrado es de 408 pesos.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que esta institución cuenta con el programa Infonavit sin Fronteras para los trabajadores que compraron una vivienda con crédito y migraron a Estados Unidos sin terminarlo de pagar, con el objetivo de que puedan hacer sus pagos. Con esta medida, las y los migrantes pueden tener seguridad y confiabilidad en el envío de dinero desde Estados Unidos al Infonavit, pueden pagar sus mensualidades, dar pagos anticipados o liquidar sin que se genere comisión por envío.

Sheinbaum reitera su rechazo a dialogar con la CNTE

Pese a las protestas de la CNTE, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a reunirse con maestros disidentes, porque la última vez que acordamos “no llegaron”. La mandararia dijo que el diálogo está abierto, “nunca se va a cerrar”, con los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación Pública, Mario Delgado.

“Ellos decidieron no llegar conmigo. Entonces, ahora es con Gobernación y con Secretaría de Educación que tienen toda la atribución”, además de que Mario Delgado “ha ido a los estados de la República a atender directamente en las mesas de trabajo, y vamos a seguir con el diálogo abierto, no se va a cerrar. Pero, pues sí, hay temas que son más complejos”.

En su mañanera, resaltó las mesas estatales, “cuando en el pasado ni siquiera eso tenían. Entonces, también tienen mesas aquí, pero hay temas para los que el presupuesto público no da y buscamos la mejor manera de apoyar, porque creemos en las y los maestros de México”.

Reiteró que el presupuesto incluye programas de bienestar y los salarios del magisterio “han aumentado de manera muy importante de 2018 a la fecha. El año pasado fue de 10 por ciento”.

Asimismo, está “el fondo de pensiones para el bienestar y distintos mecanismos de apoyo; un millón de plazas se dieron en el sexenio pasado para las y los maestros, cuando se había negado aquella posibilidad con la reforma educativa de Peña Nieto”.