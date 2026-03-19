Los Meñiques de la Casa y Saritah Bebé recorren el mundo

Arranca la nueva gira arranca

26 de abril en el Teatro Metropólitan de la CDMX y 31 de mayo en el Teatro Diana de Guadalajara

Después de vivir un año histórico con su gira “Magiconcierto”, donde lograron agotar dos funciones en el Auditorio Nacional, un sold out en la Arena CDMX y conquistar los recintos más importantes de Monterrey y Guadalajara, Los Meñiques de la Casa y Saritah Bebé regresan con una nueva propuesta donde anuncian su gira internacional: “Baila A Lo Loco Tour”.

Con más de 10 millones de suscriptores y 11 billones de visualizaciones acumuladas, Los meñiques de la casa regresan tras el éxito rotundo de su gira “Magiconcierto” en 2025 reafirmando un vínculo genuino con su audiencia que trasciende la pantalla.

La nueva gira arranca en marzo de 2026, visitando más de 6 países, incluyendo México, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Ecuador con shows llenos de ritmos bailables y una gran energía.

Con una propuesta de primer nivel, un repertorio lleno de hits y un show mágico, usando los colores neón como la base de esta nueva era. Los Meñiques de la Casa y Saritah Bebé se preparan para lo que será la fiesta infantil más grande.

Para ser parte de esta gran experiencia puedes encontrar la información para adquirir los boletos en las plataformas oficiales de Los Meñiques de la Casa y Saritah Bebé.

Es momento de encender las luces y prepararse, porque esta fiesta en donde chicos y grandes disfrutarán, está a punto de comenzar.

En México, el tour tendrá varias paradas clave: Ciudad de México (26 de abril, Teatro Metropólitan), Guadalajara (31 de mayo, Teatro Diana) y Cancún (7 de junio, Plaza de Toros). Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster para CDMX y Guadalajara, y en Boletea.com para Cancún.

Asimismo contarán con fechas en: Chiapas — Abril 17 — C. Convenciones Polyforum; Villahermosa — Abril 19 — Teatro Esperanza Iris; Xalapa — Mayo 3 — Gimnasio Nido del Halcón UV; Mérida — Junio 5 — Auditorio La Isla y en Puebla — Octubre 4 — Auditorio Metropolitano.

Con una propuesta de primer nivel, repertorio de éxitos y un show mágico, Los Meñiques de la Casa y Saritah Bebé se preparan para lo que promete ser la fiesta infantil más grande de Latinoamérica, donde chicos y grandes podrán disfrutar juntos de una experiencia inolvidable.

Fechas clave en México Monterrey: 22 de marzo de 2026, 5:30 p.m., Show Center Complex (boletos disponibles Superboletos) Ciudad de México: 26 de abril de 2026, 5:30 p.m., Teatro Metropólitan (boletos disponibles en Ticketmaster). Guadalajara, Jalisco: 31 de mayo de 2026, 5:30 p.m., Teatro Diana (boletos disponibles en Ticketmaster). Cancún, Quintana Roo: 7 de junio de 2026, Plaza de Toros Cancún (boletos disponibles en Boletea.com).