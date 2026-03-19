Hijastro estadounidense de “El Mencho” asumió el control del CJNG

Versión del Wall Street Journal

La nacionalidad de “El Tres” complicaría a las autoridades de EU obtener información personal y eliminarlo fácilmente

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, su hijastro Juan Carlos Valencia González, conocido como “El Tres”, asumió el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informaron fuentes mexicanas y estadounidenses al diario The Wall Street Journal (WSJ).

El relevo se habría concretado de forma inmediata tras el funeral del capo, en un intento por evitar fracturas dentro de uno de los grupos criminales más poderosos del país.

“Tan pronto como el capo Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera fue enterrado (…) su hijastro, nacido en California, comenzó a ascender al trono del Cártel Jalisco Nueva Generación”, señala el diario estadounidense.

Ascendencia de “El Tres”

Valencia González es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias “Maradona”, ex jefe del extinto Cártel de Milenio que en 2020 cumplió una condena de 17 años de prisión en Estados Unidos, y de Rosalinda González Valencia, quien contrajo matrimonio con “El Mencho”.

Al haber nacido en Santa Ana, California, hace 41 años, complicaría a las autoridades obtener fácilmente información personal de “El Tres”, porque, según normas para la vigilancia de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, se necesita la aprobación del Fiscal general y, también, convencer a un tribunal secreto de inteligencia extranjera de que el capo actúa como un agente de una potencia extranjera o grupo terrorista.

También se pondría en predicamento si el gobierno de Donald Trump puede matar a un ciudadano estadounidense en el extranjero, si se le considera una amenaza para Estados Unidos, aunque no sería la primera vez que ocurriría esto, indicó el diario.

Aunado al rechazo del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que tropas estadounidenses realicen operativos militares en territorio estadounidense.

“¿Puede el gobierno matar a un ciudadano estadounidense en el extranjero o incluso en su propio país sin juicio previo si se le considera una amenaza para Estados Unidos?”, cuestionó Steven Cash, ex funcionario de la CIA, quien laboró también como asesor principal del subsecretario de Inteligencia del Departamento Nacional de Seguridad durante la presidencia de Joe Biden.

Bajo perfil, la estrategia

Valencia González, sobre quien pesa una recompensa de 5 millones de dólares para lograr su detención, y a quien también lo llaman “Calvo”, “Bomba” y “R-3”, habría decidido abandonar, por ahora, su perfil extremadamente violento (como lo señala un reciente informe de la FGR), para evitar estar en la mira de autoridades de EU, se añadió en el reportaje.x

Por ello, la esperada respuesta del CJNG con más narcobloqueos como los que se registraron horas después en todo México tras el operativo en febrero pasado en Tapalpa, Jalisco, donde finalmente murió “El Mencho”, no ha ocurrido.

Una persona familiarizada con la dinámica del grupo criminal señaló a Valencia González como el responsable de evitar que, por ahora, al menos dos lugartenientes de alto rango, entre ellos Audias “El Jardinero” Flores, decidieran oponerse a su liderazgo.

El WSJ dijo que, sin embargo, funcionarios mexicanos saben que la Administración de Sheinbaum se encuentra en un punto de no retorno al lidiar con las consecuencias del operativo en el que, tras petición de México, se usó un Dron Predator de la CIA para detectar la ubicación exacta del “Mencho”.

“Nos hemos embarcado en esta ruta y no hay vuelta atrás”, relató un funcionario mexicano, “de lo contrario, nos matarán a todos”.

El CJNG, señalada como una organización narcoterrorista, obtiene miles de millones de dólares por rutas que operan el contrabando de cocaína, metanfetamina y fentanilo, la venta clandestina de combustible, y también las extorsiones y estafas a estadounidenses que usan tiempos compartidos vacacionales en México.

The WSJ recorrió el pueblo mágico localizado a 140 kilómetros de Guadalajara para detectar, según versiones de pobladores, que en la zona se conocía cuando “El Mencho” estaba descansando, pues las camionetas de lujo, los hombres armados y la falta de internet eran señales constantes de su presencia.

El CJNG, designado como organización narcoterrorista, obtiene miles de millones de dólares mediante el tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo, el robo y comercialización clandestina de combustible, así como extorsiones y fraudes dirigidos a ciudadanos estadounidenses que contratan tiempos compartidos vacacionales en México.

Datos relevante del “sucesor”

Juan Carlos Valencia González habría asumido el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de la muerte de Nemesio Oseguera, «El Mencho». – Es hijo de Armando Valencia Comelio, ex líder del Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia (esposa de «El Mencho»)

– Nació en Santa Ana, California, EU

– Edad: 41 años

– Alias: «El Tres», «Calvo», «Bomba», «R-3»

– Recompensa: 5 millones de dólares

– Estrategia actual: Mantener bajo perfil y

– Contener disputas internas