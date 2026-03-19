Gobierno federal avanza en limpieza de playas del Golfo con 88% de progreso

Acciones coordinadas con Pemex

Se han recolectado 94.7 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo en playas de Veracruz y Tabasco

El Gobierno de México informa que continúan las acciones coordinadas para atender la presencia de residuos de hidrocarburo en playas del Golfo de México, donde las labores de limpieza registran un avance del 88%, con un total de 94.7 toneladas de residuos recolectados.

En estas labores participan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de la Marina (Marina), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con autoridades estatales y municipales, así como comunidades locales.

El 18 de marzo se realizaron recorridos por las playas de Mata de Uva y El Zapote, en el municipio de Alvarado, Veracruz, en los que se recogieron 80 kilos de residuos de manchas de hidrocarburo presentes en nódulos y estrazas (similares a hojuelas) dispersos a lo largo de dos kilómetros de litoral. Los trabajos se llevaron a cabo por personal de la Marina, elementos de Protección Civil estatales y municipales y el área de Limpia Pública del municipio de Alvarado.

Durante la jornada, personal de Pemex realizó labores de limpieza en distintos puntos del litoral de Veracruz. En Playa Jicacal operaron cuatro frentes de trabajo integrados por 25 personas cada uno, con un supervisor técnico por frente; en Playa Linda, dos frentes con 20 personas cada uno y su respectivo supervisor técnico; en Playa Barrillas, dos frentes de trabajo también

conformados por 20 personas y un supervisor técnico por frente; mientras que en la Laguna del Ostión se desplegó un frente de trabajo integrado por 10 personas bajo la supervisión de personal técnico especializado.

En Tabasco, debido al frente frío número 41 que ha generado lluvias intensas desde el 17 de marzo, la Marina informó que la limpieza en territorio se retomará una vez que las condiciones meteorológicas mejoren.

El 14 de marzo, la Marina activó el Plan Nacional de Contingencias para supervisar las labores de limpieza y monitoreo en playas de Veracruz y Tabasco. El 16 de marzo se informó que fueron concluídas las labores de contención y limpieza en la zona del mar donde se detectó inicialmente la pluma de hidrocarburos frente a las costas del Golfo de México, por lo que actualmente no se registra presencia de residuos en esa área marina.

Las autoridades federales mantienen y refuerzan los recorridos de verificación, monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y seguimiento en campo para identificar la posible fuente del contaminante. Una vez detectado el origen del hidrocarburo, se procederá conforme a la legislación ambiental vigente para determinar responsabilidades y garantizar la reparación del daño ambiental.

El gobierno de México reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con autoridades locales y estatales para atender de manera oportuna este tipo de contingencias ambientales, así como para mitigar sus impactos en los ecosistemas costeros y en las comunidades.

Dos Bocas opera con normalidad

En otro tema, Pemex informó que la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, opera con normalidad luego del incendio ocurrido en el exterior de sus instalaciones, que dejó cinco personas fallecidas y varios lesionados.

De acuerdo con la petrolera, el incidente se originó por las fuertes lluvias que provocaron el desborde de aguas aceitosas fuera de la instalación, lo que derivó en su estancamiento y posterior ignición.

En un segundo comunicado, Pemex aseguró que el siniestro ya fue controlado y que no representa riesgo para la población ni para el personal. Asimismo, precisó que cuatro de las víctimas eran trabajadores de una empresa externa que transitaban en un vehículo por una vialidad cercana.

En la conferencia mañanera del miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Refinería Olmeca no sufrió daños y continúa en operación total: “La refinería está operando al 100, la refinería no tuvo ningún daño, fue en la parte exterior”, señaló.