Brinda el ISSSTE atención especializada en las salas de hemodiálisis y hemodinamia

Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco

El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Acapulco, Guerrero, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, brinda atención especializada en las salas nacionalizadas de hemodiálisis y hemodinamia, lo que permite fortalecer estos servicios de manera oportuna y sin intermediarios, en beneficio de derechohabientes con padecimientos renales y cardiovasculares.

“En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco, Guerrero, uno de los más modernos que tiene el @ISSSTE_mx, se brinda atención especializada con nuevos equipos de hemodiálisis”, compartió Martí Batres en sus redes sociales.

La atención especializada en este hospital se refuerza como parte del impulso al sector salud que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, con la coordinación del director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán.

Menor tiempo de espera y mayor calidad en la atención

La directora del HRAE de Acapulco, Edna Asuán Pichardo Aguirre, detalló que la sala de hemodiálisis se encuentra equipada con 30 nuevas máquinas, propias del Instituto, lo que se traduce en ahorros significativos, menor tiempo de espera y mayor calidad en la atención de las y los pacientes, quienes no tienen que trasladarse para recibir su tratamiento de manera subrogada.

“Contamos con equipo propio del ISSSTE, también con el personal capacitado para poder operar todo nuestro equipo de alta tecnología. Vamos a reducir los tiempos de espera de atención para nuestros pacientes, para que tengan un mejor servicio en su hospital”, aseguró.

La directora del nosocomio agregó que el martes 17 de marzo, primer día de funcionamiento de los nuevos equipos, se atendió a 56 pacientes en los tres turnos disponibles: de 07:00 a 21:00 horas.

Por su parte, la jefa de Enfermeras de la sala de hemodiálisis, Luisa Angie Figueroa Victoria, explicó que en el área se realizan al menos 480 sesiones semanales para atender a un total de 160 pacientes, en su mayoría de la tercera edad.

“Una sesión de hemodiálisis puede durar tres horas, tres horas y media o cuatro horas, dependiendo de las características y necesidades del paciente. El aumento de las máquinas favoreció mucho a este hospital”, precisó.

La enfermera Elvira Ramos Pérez, quien ha brindado atención a pacientes con enfermedades renales desde 1999, expresó que los espacios y la tecnología con la que cuenta la sala se refleja de manera positiva en la salud de los derechohabientes.

“Soy parte de las enfermeras que inauguraron la primera unidad del Hospital General y me enorgullece estar aquí porque vamos a poder atender a toda la población derechohabiente del ISSSTE. El objetivo principal siempre es el paciente, le tratamos de hacer su estancia agradable, que estén bien y que sus familiares también estén tranquilos de que van a estar muy bien cuidados”, subrayó.