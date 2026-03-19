La Pícara Pandilla presenta la Nueva Revista Mexicana

Después de su exitosa presentación en el Teatro del Pueblo de la CDMX, el ensamble multidisciplinario La Pícara Pandilla realizará una nueva y breve temporada, ahora con el espectáculo La Nueva Revista Mexicana, presentándose los martes 24 y 31 de marzo, a las 20:00 horas; teniendo como escenario el Teatro Varsovia, ubicado en el número 9 de esa calle, en la Colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

La Pícara Pandilla está conformada por el director y productor Luis Esteban Galicia, Brissia Yeber, Jessie Garibay y Alberto Gallardo; quienes en esta ocasión buscan recuperar la esencia de la Revista Mexicana, un formato históricamente ligado a la sátira política y la identidad nacional, para adaptarlo a las urgencias del siglo XXI.

En esta entrega, una compañía de cómicos somete a juicio a los personajes más sagrados del Siglo de Oro, desnudando sus contradicciones a través de la farsa y el cuerpo.

“Este formato tiene la particularidad de ser de variedad. Entonces tenemos la exhibición de varias disciplinas en las que los cómicos son el hilo conductor dramático, que va siendo la sátira política del momento; incluso de la noticia del día y se van exhibiendo algunas otras disciplinas”, dijo Luis Esteban Galicia.

Al respecto, estos números especiales serán realizador por invitados cuyos talentos dialogan entre la tradición y la ruptura; entre los que podemos mencionar al Arte Drag, a través del despliegue visual y político de Matronna X; la danza, representando en ella el folclor mexicano, con la pareja integrada por Ana Laura Martínez y Eric Galicia.

Además de la elegancia musical y voz de Moisés Cerón; y el burlesque con el lenguaje corporal y la estética de Las Bambolas Burlesque.

“Nosotros vamos ahora contemporanizando desde el arte drag, con Matrona X; tenemos a Moisés Cerón, que es un gran cantante de ópera, pero que nos va a traer unos boleros muy bien interpretados.

“Vamos a tener también a una pareja extraordinaria del folclore mexicano, que se llaman De Luna y Sol, sones de luna y sol; y vamos a tener un grupo de burlesque, denominado Las Bámbolas Burlesque para darle este aire de lentejuela, de sensualidad, de mucho cuerpo y de empoderamiento a nuestro proyecto”, mencionó.

“Vamos a traer a colación a los grandes pícaros de la literatura del siglo de oro español. Vamos a tener la presencia de Lázaro de Tormes, que nos va a hablar desde un punto de vista muy contemporáneo de lo que significa vivir en las orillas de la sociedad y cómo se va adaptando poco a poco para sobrevivir.

“Tendremos a Marcela, que es un personaje cervantino del Quijote, que viene a pedir justicia porque ha tenido encima a un acosador y, para colmo de males, en esta mala concepción del amor, pues se ha suicidado y la ha condenado al escarnio público. Y, por último, tenemos a Pedro de Urdemales o Pedro de Urdemalas, que es otro pícaro extraordinario que va haciéndole ver a la gente su suerte”, agregó Galicia.

“Nos emociona también poder presentarnos en el Teatro Varsovia, que se encuentra en un edificio diseñado por el arquitecto Mario Pani, quien diseñó el Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco; siendo este teatro también una joya arquitectónica que bien vale la pena conocer”, finalizó.

LA PÍCARA PANDILLA PRESENTA: LA NUEVA REVISTA MEXICANA se presentará los martes 10, 24 y 31 de marzo a las 20:00 horas, en el Teatro Varsovia; ubicado en Varsovia 9, Colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, a unos metros del Ángel de la Independencia. Localidades disponibles en taquilla y en el sistema Ticketmaster.com.mx. Costo: 400 pesos. Promociones: Descuento del 2×1 todos los jueves en Ticketmaster; o en forma permanente directo en taquilla, que abre a las 14:00 horas, utilizando el código VENT1.