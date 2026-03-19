Política Nacional de Turismo Deportivo genera más de 35.9 mdp de derrama durante enero y febrero

Impulso a las economías locales

Se realizaron diversos eventos deportivos en Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero y Durango

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que, como parte de la Política Nacional de Turismo Deportivo, durante los primeros dos meses de 2026 se realizaron diversos eventos deportivos en Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero y Durango, que generaron 4 mil 386 cuartos-noche y una derrama económica estimada superior a 35.9 millones de pesos.

La titular de la Secretaría de Turismo subrayó que, en coordinación con el Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (Cometud), se llevaron a cabo múltiples competencias en distintas entidades del país, incluyendo disciplinas como tenis, béisbol, voleibol, ciclismo y baloncesto, entre otras, con el objetivo de fortalecer la actividad turística y generar beneficios directos para las comunidades anfitrionas.

“El turismo deportivo se ha convertido en una de las mayores fuerzas de transformación para México. A través de esta política nacional estamos llevando eventos a diferentes regiones del país, impulsando la derrama económica, la ocupación hotelera y el orgullo comunitario. El deporte hoy también es una herramienta de Prosperidad Compartida para nuestras comunidades”, señaló.

Resaltó que la Política Nacional de Turismo Deportivo continuará consolidándose como una estrategia clave para impulsar el desarrollo regional, dinamizar la economía local y posicionar al país como un destino competitivo para la realización de eventos deportivos nacionales e internacionales.

Asimismo, reiteró que esta estrategia permite diversificar la oferta turística del país y reducir la estacionalidad de los destinos, generando oportunidades para diversos sectores productivos.

“La Política Nacional de Turismo Deportivo demuestra que, cuando trabajamos de manera coordinada entre federación, estados, municipios y sector privado, logramos resultados tangibles para las familias mexicanas. Cada evento deportivo representa empleo, actividad económica y promoción turística para nuestros destinos”, afirmó.

Rodríguez Zamora señaló que el turismo deportivo también fortalece la identidad regional y promueve la participación de jóvenes, mujeres y grupos prioritarios, contribuyendo a construir un modelo de turismo más humano e incluyente.

“Cada competencia que llega a nuestros destinos deja algo más que resultados deportivos: deja derrama económica, promoción turística y oportunidades para las comunidades. El deporte también construye futuro y fortalece el orgullo de nuestras regiones”, puntualizó.

Asimismo, la secretaria de Turismo destacó que este impulso al sector se verá fortalecido con la designación de México como sede del Cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU Turismo, resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Concanaco Servytur.

Señaló que este importante encuentro internacional, que se llevará a cabo en la Ciudad de México en 2026, representa una oportunidad estratégica para posicionar a México como referente global en turismo deportivo, atraer inversión, fortalecer la cooperación internacional y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y promoción para los destinos del país.

Por su parte, el presidente del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (Cometud), José Luis Sosa Limón, destacó la importancia de esta colaboración institucional para fortalecer el posicionamiento de México como sede de competencias deportivas.

“Gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Turismo y los gobiernos estatales, el turismo deportivo está consolidándose como un motor de desarrollo regional. Cada evento genera oportunidades para prestadores de servicios turísticos, impulsa nuevas cadenas productivas y proyecta a nuestros destinos a nivel nacional e internacional”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso de seguir impulsando el turismo deportivo como un eje estratégico para el desarrollo del país, promoviendo eventos que generen bienestar social, crecimiento económico y proyección internacional para los destinos mexicanos.