Puebla: Ferias de Paz y la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, fortalecen prevención y bienestar en Sierra Norte

Coordinación entre los tres órdenes de gobierno

Chignahuapan, Pue.- Como parte de una estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la cultura de paz, con gran respuesta de la población, se realizaron las Ferias de Paz y la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en los municipios de Zacatlán y Chignahuapan.

Como parte de las Ferias de Paz, se realizaron tamizajes de tensión arterial y de diabetes mellitus; talleres de preparación de mermeladas, elaboración de velas y jabones artesanales; entrega de árboles frutales; actividades de mediación lectora y deportivas; un circuito vial infantil; así como la instalación de módulos de atención e información en servicios de alfabetización y atención inmediata a las mujeres.

Respecto a la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz” o Canje de Armas, en ambos municipios se recabaron 3 armas cortas, 2 escopetas, 5 mosquetones, 6 armas cortas hechizas, un arma larga hechiza, 48 cartuchos útiles y un cargador calibre 9 mm; a cambio, se entregaron más de 49 mil pesos.

En representación del Gobierno de México participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y Marina (Semar); la Guardia Nacional (GN), los Servicios de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar). Del Gobierno del Estado intervinieron las secretarías de Gobernación (Segob), Seguridad Pública (SSP), Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Medio Ambiente (SMADSOT), Mujeres, Arte y Cultura, Deporte y Juventud (SEDEJU), Desarrollo Económico (Sedetra) y el Sistema Estatal DIF (SEDIF).

Además, participaron el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), el Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla (IBA), Policía Estatal, Bomberos, Guardia Forestal y los ayuntamientos de Zacatlán y Chignahuapan.

Estas acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier y autoridades municipales.