UAEMéx trabaja en prevención del consumo de sustancias en la comunidad universitaria

Firma alianza con Centros de Integración Juvenil A.C

La rectora Martha Patricia Zarza Delgado reafirmó el compromiso de la Autónoma mexiquense con una nueva perspectiva de cuidados y atención de la salud mental

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) busca consolidarse como un espacio seguro, sensible y comprometido con la salud mental, que ofrezca mecanismos, programas e insumos para garantizar el bienestar individual y colectivo de su comunidad, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.

Durante el 1º Foro Internacional de Prevención del Consumo de Sustancias y la firma de un convenio general de colaboración con los Centros de Integración Juvenil A.C., la rectora subrayó la importancia de fortalecer estrategias institucionales que atiendan de manera integral las problemáticas que enfrentan las juventudes.

En el marco del evento, Zarza Delgado y la directora general de dicha organización, Carmen Fernández Cáceres, entregaron 29 constancias a egresadas y egresados del Diplomado en Recuperación del Trauma Complejo.

Acompañada por la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, la rectora advirtió que la falta de espacios seguros para la atención de malestares psicológicos, sumada al estigma en torno a las adicciones, ha impactado principalmente a las juventudes.

En el Auditorio “Ignacio Ramírez Calzada” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, señaló que este contexto representa un desafío para la cohesión social y la sustentabilidad de las instituciones, particularmente aquellas conformadas mayoritariamente por población joven.

Zarza Delgado reiteró el compromiso de la UAEMéx con una nueva perspectiva de cuidados que priorice la salud mental y promueva hábitos saludables en la comunidad universitaria. Destacó que la llamada Transformación Universitaria coloca en el centro la atención de las problemáticas juveniles para garantizar un bienestar integral.

Asimismo, explicó que el convenio y el foro internacional articulan esfuerzos entre los sectores educativo, de salud, investigación e intervención social, con el objetivo de generar respuestas más sólidas y efectivas.

Por su parte, Fernández Cáceres enfatizó que la firma del acuerdo representa la suma de voluntades institucionales para fortalecer la formación académica con enfoque en salud mental, así como la generación de conocimiento que atienda las necesidades de las juventudes.

Advirtió que el contexto actual expone a jóvenes y personas adultas a problemáticas como la violencia y el consumo de sustancias ilícitas, lo que deriva en adicciones y afectaciones a la salud mental.

En este sentido, subrayó que la investigación y el análisis de estos fenómenos permiten diseñar alternativas que brinden acompañamiento y herramientas para enfrentar situaciones complejas.

Durante el acto también estuvieron presentes autoridades universitarias y representantes del sector salud, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto, el diálogo abierto y la construcción de soluciones integrales.