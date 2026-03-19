Equipo de UAEMéx representará a México en concurso de canoas de concreto

Toluca, Méx.- El equipo multidisciplinario Concrete Canoe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) participará en la fase regional del Concurso de Canoas de Concreto organizado por la American Society of Civil Engineers (ASCE), que se llevará a cabo en Corpus Christi, Texas, donde competirá con representativos de alrededor de 10 universidades.

El equipo está conformado por 35 estudiantes de distintas licenciaturas y es encabezado por tres capitanes: Stefanía Andrea García Solís y Camilo Daniel Hurtado Gómez, de Ingeniería Civil, así como Miranda Santos Mondragón, de la Licenciatura en Administración y Promoción de la Obra Urbana de la UAEMéx.

La capitana Stefanía Andrea García explicó que el objetivo principal del proyecto es construir una canoa de concreto capaz de flotar y tener un desempeño competitivo durante las pruebas.

“Como estudiantes, buscamos aprender sobre tecnología del concreto, hidráulica y estructuras, y aplicar estos conocimientos en un caso atípico como el diseño y construcción de una canoa”, señaló.

El desarrollo de la embarcación tomó aproximadamente un año, desde la conceptualización hasta el prototipo final. El equipo integra estudiantes de diversas disciplinas como Ingeniería Civil, Mercadotecnia, Diseño Industrial, Economía, Administración y Promoción de la Obra Urbana e Ingeniería Eléctrica. “Todos aportan al proyecto desde su área de conocimiento, lo que fortalece el trabajo multidisciplinario”, afirmó.

Por su parte, la capitana Miranda Santos destacó el acompañamiento académico durante el proceso, así como la asesoría de la ingeniera Judith Pérez Morales y del ingeniero Fernando Vera Noguez, quienes han orientado la aplicación de los conocimientos de ingeniería en el desarrollo de la canoa.

Explicó que, aunque todos los integrantes conocen el proyecto en su conjunto, el equipo cuenta con áreas especializadas, como gestión y redes sociales. No obstante, todos participan en la construcción de la embarcación.

En cuanto al entrenamiento para la competencia de remo, detalló que los integrantes practican durante todo el año en lugares como Villa Victoria, donde realizan pruebas para mejorar su desempeño.

Durante el concurso se evalúan cuatro aspectos principales: reporte escrito, presentación oral, producto final y competencia de remo. Además, existen alrededor de 15 mini competencias que otorgan puntos para el resultado global.

Por su parte, el capitán Camilo Daniel Hurtado Gómez explicó el principio técnico que permite que una canoa de concreto flote. “El principio consiste en considerar la densidad del agua y diseñar una mezcla ligera que sea menos densa que ella, lo que permite que la canoa flote”, explicó.

Para lograrlo, el equipo utiliza agregados naturales y artificiales ligeros, así como cementantes complementarios. Además, aplican conocimientos de diseño estructural, hidráulico y estático, apoyándose en softwares especializados como ANSYS, Maxsurf, SolidWorks, Rhinoceros y AutoCAD.

Este año, la temática del equipo auriverde está inspirada en la lucha libre mexicana, por lo que la canoa llevará el nombre “La Mística”, con la que representarán a la UAEMéx en la competencia que se realizará en abril.