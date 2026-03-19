García Harfuch negocia en Washington alejar golpe militar de Trump vs. cárteles

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

En una desesperada “operación-salvamento”, el titular de Seguridad de México, Omar García Harfuch, recorre las principales oficinas de Inteligencia y Seguridad de Washington en un intento de atajar una casi inminente intervención militar unilateral de Donald Trump contra cárteles mexicanos.

El colaborador más cercano y de más confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum fue enviado urgente para tocar puertas de las oficinas de seguridad de la Casa Blanca para reiniciar la cooperación con la DEA, CIA, FBI y los Comandos Norte y Sur a fin de combatir coordinados a cárteles en México.

Lo único que pide la presidenta Sheinbaum, a través de García Harfuch, es no dar un golpe directo, sino pedir que operaciones quiere la Casas Blanca realicen las fuerzas armadas y de seguridad de México para que éstas actúen bajo su inducción, servicios de Inteligencia y certificación final.

Este viaje del titular de Seguridad de México sin el acompañamiento del secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, ni del almirante Raymundo Pedro Morales, es en sí un mensaje directo de que García Harfuch sólo representa la voluntad directa de la mandataria.

Esta visita es en sí una respuesta directa a la mofa de Trump y a su percepción de que los carteles dominan al gobierno mexicano.

Y es la confirmación de que la presidenta Sheinbaum se tomó muy en serio la amenaza que representa para ella y su gobierno, y para México en su conjunto, la firma de la alianza militar denominada “Escudo de las Américas” el 7 de marzo en Miami, Florida entre Trump y 12 jefes de Estado latinoamericanos para combatir a los cárteles mexicanos por la vía armada en el continente.

Fue por ello que apenas una semana después, García Harfuch apareció en Washington al lado del director de la DEA, Terry Cole, y un par de días después con Kash Patel, director del FBI. Con ambas agencias se canceló toda cooperación, hubo un fuerte distanciamiento durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo que favoreció el crecimiento y penetración a todos los niveles y en todos los países del hemisferio de los cárteles mexicanos.

Hoy, el secretario de Seguridad de México no sólo ha restablecido la colaboración del Gabinete de Seguridad con las dos agencias, sino que ha propiciado la capacitación de militares mexicanos por SEALs y otros del Comando Norte de los EU, a fin de realizar operativos de alto riesgo y nivel contra cárteles mexicanos.

En este contexto, se creó la brigada “Murciélagos”, militares casi todos capacitados por la Inteligencia de EU y dirigido directamente por García Harfuch para el combate de narcos.

Estos militares de élite fueron inicialmente certificados por sus capacitadores de EU con su desempeño en la captura y ejecución de Nemesio Oceguera, El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado el más importante y temido por la DEA.

Todos dentro de las áreas de la Inteligencia y la Seguridad de ambos países saben que este periplo emergente de García Harfuch avanzó en su objetivo de convencer al presidente Donald Trump de posponer cualquier operación militar directa en México, porque no es necesaria ante la colaboración que ya tienen de las instituciones militares y de seguridad e Inteligencia en México, encabezadas por el secretario de Seguridad. Todas alineadas a las de EU y dirigidas desde Washington para desmantelar, combatir y ejecutar a los líderes de los carteles mexicanos.

En homenaje a Cárdenas y por la justicia social

En el histórico municipio de Francisco I. Madero, en la Comarca Lagunera -creado el 30 de noviembre de 1936 como parte fundamental del reparto agrario impulsado por Lázaro Cárdenas en el proceso que transformó la región, convirtiendo grandes haciendas en ejidos- el gobernador priista de Coahuila,Manolo Jiménez Salinas arrancó anteayer 18 de marzo, como homenaje al General Cárdenas, el programa estatal Caravanas de la Salud, además de entregar acciones del programa “Obras Sociales a Pasos de Gigante” en este municipio.

“En Francisco I Madero arrancamos la Caravana de la Salud y entregamos obras sociales. Seguimos cumpliendo y trabajando cerca de nuestra gente”, subrayó el mandatario.

Así además se entregaron obras de pavimentación y recarpeteo en las que se invirtieron 3.8 millones de pesos mientras que aclaró que en este estado “no se grilla, no se polariza y no se divide… aquí no vamos ni para la izquierda, ni para la derecha; aquí vamos puro pa’delante”.

En este evento estuvieron: Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud; Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Fernando Simón Gutiérrez Pérez, subsecretario de Transporte y Movilidad; Raúl Rodríguez Sánchez, subsecretario de Atención a la Salud; Javier Saúl González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 7; Luz Patricia Venegas, beneficiaria.

Cárdenas ingresa a la estructura de Pemex

Reacio a formar parte de gobiernos que no sean los suyos, el ingeniero Cuauhtemoc Cárdenas fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como presidente de la nueva Comisión Consultiva del Petróleo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esta designación se da en el contexto del 88 aniversario de la nacionalización del petróleo por el general Lázaro Cárdenas, su padre.

Al felicitarlo, la presidenta del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo -hija de Heberto Castillo-, calificó este nombramiento como estratégico en un momento en que el petróleo adquiere un valor vital para el desarrollo de México.

“Desde aquí le enviamos un afectuoso saludo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano: lo felicitamos y aplaudimos por este nuevo encargo”, dijo Castillo Juárez.

La nueva Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex tendrá como objetivo analizar el sector energético y apoyar la toma de decisiones de la empresa del Estado.

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