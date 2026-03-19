Adelantados

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

El mal ejemplo cunde y lo que hace la mano, lo réplica la tras.

La fiebre de los procesos electorales del año próximo, llega a todos los partidos, lo que los convierte en un atractivo superior al que despierta el Mundial de futbol.

Son 17 gubernaturas en juego, las que representan el principal atractivo que habrán de disputar seis partidos con registro y los que adquieran ese estatus en los próximos meses.

El que inició el rejuego fue el partido gobernante, Morena, quien en su pasado consejo, anunció que el 22 de junio daría a conocer a los coordinadores de defensa en las 32 entidades del país, un adelanto de los que serán sus candidatos a las 17 gubernaturas en juego.

Ese adelanto llevó a que otros dirigentes de partido sacarán a orear sus fichas, con las que pretenden competir en busca del voto ciudadano.

Movimiento Ciudadano, en voz de Jorge Álvarez, definió sus dos cartas fuertes, Mariana Rodríguez en Nuevo León y Luis Donaldo Colosio en Sonora.

Así cada uno de los partidos fue mencionando sus prioridades y Jorge Romero, del PAN, anunció que le gustaría que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, fuese su candidato al gobierno de Nuevo León, pero sin el PRI.

De la Garza es una de las principales joyas de la oposición, aunque su militancia es priista y ya fue anunciado por el partido tricolor como su abanderado en aquella entidad.

Alejandro Moreno, dirigente priista, aprovechó la ocasión para dar a conocer su baraja en los 17 estados, aunque formando ternas para la definición.

Antes de eso, Manuel Velasco, coordinador de los senadores, levantó la mano de su compañera de escaño, Ruth González Silva, para competir por el gobierno de San Luis Potosí, contraviniendo los deseos de su aliado Morena, de que no participaran en la contienda del 27, aquellos que pretenden suceder a sus familiares cercanos, que es el caso de la senadora, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

Sin embargo, aprovechando el roce que mantiene el Verde con Morena, se siguió de largo y propuso a Ricardo Astudillo como su candidato en Querétaro; Carlos Puente, en Zacatecas; Waldo Fernández, en Nuevo León; Manuel Cota, en Baja California Sur, y Karen Castrejón en Guerrero, entre otros.

El que se rezaga es el PT, mostrando solamente a Geovanna Bañuelos como opción para Zacatecas.

*********

El diputado Pedro Haces Barba, dirigente de la CATEM, participó en la conmemoración de los 25 años de la Carta Democrática Interamericana, abriendo un debate sobre el futuro de la democracia en la región. En su intervención destacó la vigencia de este documento como base para fortalecer las instituciones y la vida democrática en el continente. Haces Barba, como diputado federal y dirigente sindical, impulsa el vínculo entre desarrollo económico, derechos laborales y estabilidad institucional… El diputado local Fernando Zárate dejó su curul para incorporarse al gobierno federal. Zárate es una buena opción de Morena para la alcaldía Álvaro Obregón, donde el actual alcalde Javier López Casarín naufraga ante su incapacidad para atender los asuntos de importancia y su actuación se reduce a contabilizar sus aparentes victorias en contra de la delincuencia.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com

ENTRETEXTO

La fiebre de los procesos electorales del año próximo, llega a todos los partidos, lo que los convierte en un atractivo superior al que despierta el Mundial de futbol. Son 17 gubernaturas en juego, las que representan el principal atractivo que habrán de disputar seis partidos con registro y los que adquieran ese estatus en los próximos meses.

PATA

Movimiento Ciudadano, en voz de Jorge Álvarez, definió a Luis Donaldo Colosio como sus fuertes en Sonora.