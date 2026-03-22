Presenta Enrique Vargas del Villar iniciativa para evitar delincuencia electoral

Valle de México.- En el marco de la discusión del llamado “plan B” de la reforma electoral, el senador Enrique Vargas del Villar presentó una iniciativa de ley para reformar las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales, con el objetivo de prevenir y combatir el financiamiento en procesos electorales, por parte del crimen organizado. Se trata de evitar la infiltración del crimen en la política