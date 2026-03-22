Gobierno de Delfina Gómez atrae inversión de 9 mil 400 millones de pesos

Unilever se decide por el Edomex

Este proyecto forma parte del Plan México anunciado en 2025 por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Lerma, Estado de México.- En el marco de su 60 aniversario, la empresa Unilever destina una inversión de 9 mil 400 millones de pesos para la expansión de sus plantas en el Estado de México, gracias a la labor del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez para consolidar la industria alimentaria como un motor sólido de la activación económica en la entidad.

«Con ello esta empresa incrementará la capacidad productiva en sus plantas de Lerma y Tultitlán implementando nuevas líneas de manufactura e implementando tecnología de automatización y sistemas digitales para control y reporte», detalló la Mandataria mexiquense.

Reconoció también el trabajo de esta compañía en mejorar la atención al cliente y el posicionamiento de marcas importantes que forman parte de 9 de cada 10 hogares mexicanos, las cuales han contribuido al desarrollo económico de la entidad.

“En esta ruta, su compromiso y responsabilidad social quedaron establecidos cuando en el 2025, se sumaron al Plan México que impulsó nuestra querida Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y hoy fortalece su presencia en nuestra querida entidad para fomentar desde el suelo mexiquense lo Hecho en México”, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Dijo que el Estado de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la aportación al Producto Interno Bruto Nacional con un 9.1 por ciento; en Inversión Extranjera Directa refirió que se alcanzaron 6 mil 373 millones de dólares. Asimismo, señaló que se han creado más de 198 mil nuevos empleos formales en lo que va de la administración, es decir, 3 de cada 10 empleos se generan en el estado.

Al hacer uso de la palabra, Laura González Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico, indicó que el Estado de México es líder nacional en la industria alimentaria con más de 31 mil unidades económicas y del mismo modo, ocupa el primer lugar nacional en la aportación al Producto Interno Bruto, cada rubro representa el 13 por ciento de todo el país.

Por lo que esta inversión dijo, se traduce en lo que más importa, la generación de empleos y estabilidad, reflejo de la estrategia de atracción de inversión que posiciona al Estado de México como el nodo industrial, logístico y productivo más importante.

Al hacer uso de la palabra, Mildred Villegas Sojo, Directora General de Unilever México y Alimentos LATAM, precisó que este proyecto forma parte de los 30 mil millones de pesos que la empresa anunció en el 2025 como parte del Plan México, y reconoció la fuerza laboral de sus más de mil 200 empleados mexiquenses por su talento, dedicación y compromiso.

Asistieron al evento Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México; Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura; Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Jaime Salazar Fernandez, Director de la Planta Unilever Lerma; Miguel Ángel Ramírez Ponce, Presidente Municipal de Lerma; así como directivos y colaboradores de la Planta Unilever Lerma.