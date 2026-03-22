Avanza reconstrucción de la carretera Ocoyoacac-Tenango del Valle

Beneficiará a más de 190 mil habitantes

Ocoyoacac, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México tiene un avance del 20 por ciento en los trabajos de reconstrucción de la carretera 202 Ocoyoacac-Tenango del Valle, obra que beneficiará a 192 mil habitantes de seis municipios de la entidad.

Joel González Toral, Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, explicó que la intervención de los 39.7 kilómetros incluye el mejoramiento integral de la superficie de rodamiento mediante fresado y colocación de mezcla asfáltica.

Señaló que, para estos trabajos, la Junta de Caminos destinó una plantilla de 50 personas y maquinaria como perfiladora, finisher, compactadores, pipas y petrolizadora.

“Nosotros diario estamos tirando alrededor de unas 400 toneladas. Lo que vamos haciendo es un escarificado y vamos reponiendo la carpeta de la superficie de rodamiento”, indicó.

La reconstrucción forma parte de este “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”, y se complementa con trabajos de limpieza, mantenimiento de cunetas y cambio de señalización, las cuales se realizarán en colaboración con los municipios de Ocoyoacac, Xalatlaco, Tianguistenco, Almoloya del Río, Texcalyacac y Tenango del Valle.

“Vamos a coordinarnos para hacer mejoras en el tema del alumbrado y señalización en todo lo largo para que sea muy seguro para los usuarios”, señaló González Toral.

El funcionario estatal indicó que se tiene proyectado concluir la obra este año para agilizar el tránsito de 88 mil vehículos que transitan diariamente por esta ruta.