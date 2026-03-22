EU aumenta el despliegue de marines en Medio Oriente

Escala tensión ante posible operación terrestre

Trump llama a aliados de la OTAN “cobardes” por no apoyar desbloqueo del Estrecho de Ormuz

A casi un mes de la guerra de Estados Unidos contra Irán, miles de infantes de la Marina estadounidense se dirigen hacia Medio Oriente. El refuerzo militar ocurre en un contexto de máxima tensión, con Teherán reforzando el control sobre el Estrecho de Ormuz.

La Unidad Expedicionaria de Infantería número 11 de la Marina y el Grupo Anfibio Boxer, que debían desplegarse inicialmente en el Indopacífico, vieron modificado su recorrido y se dirigen hacia el teatro bélico.

El despliegue norteamericano en la región incluye dos portaaviones, 18 destructores, tres buques de combate litoral y tres submarinos”. El analista detalló que el despliegue estadounidense contempla “los grupos de expedición de la infantería de marina y sus respectivos buques del Amphibious Ready Group”.

El primer grupo que arriba es el Amphibious Ready Group del Trípoli, diseñado para operaciones anfibias. Este grupo, señaló Serbin Pint, “incluye un buque de asalto anfibio, parecido a un portaaviones, capaz de transportar personal y desplegar medios de combate aéreo como aviones F-35, helicópteros y drones”.

Junto a este buque viajan dos unidades de desembarco que trasladan vehículos blindados, artillería y más efectivos militares. En total, “cada uno de estos grupos está compuesto por 4,500 personas, de las cuales 2.000 son marines listos para desplegarse en tierra”.

El plan, según especialistas, es que “el grupo que llega desde el Indo-Pacífico arribe en los próximos días para preparar una posible operación terrestre sobre el estrecho”.

Posible operación en el estrecho

Actualmente, se espera también la llegada de un segundo grupo expedicionario, el del Boxer, que partió recientemente desde la costa de California. Su arribo, si mantiene velocidad máxima, ocurriría en 22 días; a ritmo estándar, en treinta días. “Se ha adelantado la fecha de salida de California, porque estaban apurados por la llegada”, explicó Andrei Serbin Pont, analista internacional,

El objetivo de estos movimientos no implica necesariamente que ambas unidades operen en la zona al mismo tiempo, ya que “es posible que la segunda unidad llegue para relevar a la primera”. El despliegue podría servir tanto para sostener una posible operación como para mantener la presencia militar en el área crítica

Serbin Pont agregó: “Esto podría derivar en que Estados Unidos decida ocupar las costas de Irán que limitan con el estrecho, para frenar lanzamientos de misiles y drones contra los buques en tránsito, y así asegurar la libre navegación”.

Trump llama a aliados de la OTAN “cobardes”

El presidente estadounidense Donald Trump cargó este viernes (20.03.2026) contra los aliados de la OTAN por no atender su exigencia de ayuda militar contra Irán para controlar la ruta marítima del estrecho de Ormuz.

«Cobardes, y lo recordaremos», publicó en su plataforma Truth Social. Los aliados de Estados Unidos «no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una maniobra militar sencilla que es la única razón de los altos precios del petróleo. Tan fácil de hacer para ellos, con tan poco riesgo», escribió.

Trump ha asegurado que «sin EU la OTAN es un tigre de papel» y se ha lanzado contra la Alianza. «No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar», agregó.

El mandatario estadounidense criticó a la OTAN y a Australia, Japón o Corea del Sur después de que estos rechazaran su petición de crear una coalición militar para asegurar la navegación en la ruta por donde pasa en torno al 20% del comercio marítimo global de hidrocarburos, con el argumento de que esta no es una guerra que ellos iniciaran.

Amenaza iraní

Ejército iraní amenaza con perseguir a responsables de Estados Unidos e Israel hasta sus lugares de vacaciones.»Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados», declaró el portavoz de las fuerzas armadas Abolfazl Shekarchi, citado por la televisión estatal.

«A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes», destacó.

rán ha detenido a casi 120 supuestos espías de Estados Unidos e Israel desde el comienzo de la guerra

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que 178 personas han sido arrestadas por «espiar» para Estados Unidos e Israel desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos extranjeros, cuya nacionalidad no fue divulgada, y algunos de ellos tenían armas, aseguró.

Los individuos están acusados ​​de «traición», de tener contactos con agentes estadounidenses e israelíes y de supuestamente haber entregado «material visual de lugares y puestos de control sensibles» a servicios de inteligencia para que pudieran ser objetivo de ataques.