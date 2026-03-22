Chiapas: firman convenio para asegurar Personas Trabajadoras Independientes al IMSS

Zoé Robledo y Eduardo Ramírez

Primera entidad en el país en hacerse cargo de incorporar al Seguro Social, de manera solidaria y colectiva

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, firmaron un convenio de colaboración para el aseguramiento de Personas Trabajadoras Independientes (PTI) de esta entidad al IMSS, que beneficia a mujeres y hombres transportistas, artesanos, mariachis, locatarios de mercado, aseadores de calzado y marimberos, entre otros.

Desde el Centro de Convenciones Polyforum de Tuxtla Gutiérrez, el titular del Seguro Social destacó que el gobierno de Chiapas se convierte en el primero en la historia del país en hacerse cargo de la incorporación al IMSS, de manera solidaria y colectiva, de las primeras 3 mil Personas Trabajadoras Independientes (PTI) que contarán con acceso pleno a los cinco seguros del Instituto: Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y de Guarderías y Prestaciones Sociales.

Refirió que de las 3 mil PTI beneficiadas con el convenio, mil 999 tienen Número de Seguridad Social por algún otro trabajo, con lo que podrán recuperar esas semanas y estar más cerca de pensionarse, además de incorporar a sus familias y tener acceso a las unidades médicas del IMSS, incluidos los nuevos hospitales Nueva Frontera y XIV de Septiembre.

Destacó que el gobernador Eduardo Ramírez y su gabinete unieron esfuerzos con el Seguro Social para que hoy Personas Trabajadoras Independientes estén aseguradas; cada aseguramiento solidario del gobierno de Chiapas de manera masiva va a aumentar el registro de puestos de trabajo en el estado y que esta aportación se invierta en infraestructura, medicamentos, personal médico y servicios donde más se necesitan.

Zoé Robledo dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que la prosperidad tiene que ser compartida, “para ello debe haber paz y el gobernador ha recuperado la paz y la seguridad. Por eso ahora vamos por el siguiente escalón, la seguridad social. Chiapas es seguro y hay más Seguro Social en Chiapas que nunca, por eso hay un momento en Chiapas que se vive y se siente el humanismo que transforma y un rumbo también para el IMSS, como lo dice nuestro himno, es el rumbo al porvenir”.

En su intervención, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, destacó que el aseguramiento de Personas Trabajadoras Independientes en Chiapas representa un paso decisivo para garantizar derechos laborales a las y los chiapanecos. Señaló que la entidad es la primera en concretar esta iniciativa de carácter humanista, cuyas aportaciones serán cubiertas con recursos estatales, lo que refleja el compromiso de destinar el presupuesto al bienestar del pueblo.

Subrayó que este será uno de los más importantes y emblemáticos del humanismo en Chiapas, al priorizar a quienes día a día sostienen su economía mediante el trabajo independiente. Explicó que esta acción busca brindar tranquilidad al ofrecer acceso a la seguridad social y a servicios médicos especializados, atendiendo una necesidad urgente para este sector.

Asimismo, informó que el programa incorporará a periodistas y a personas con discapacidad que se autoemplean, iniciando en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal y Palenque, con la perspectiva de ampliar gradualmente su cobertura a otras regiones del estado.

A su vez, la titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS, Luisa Obrador Garrido, dijo que la firma del convenio reafirma el compromiso del Instituto por acercar la seguridad social a quienes con su esfuerzo diario impulsan la economía de Chiapas. “Hoy celebramos la oportunidad de transformar el presente y asumir el futuro de miles de Personas Trabajadoras Independientes, que ya suman 400 mil a lo largo de nuestro país”.

En su oportunidad, la secretaria de Movilidad y Transporte de Chiapas, Albania González Pólito, afirmó que hoy se da un paso profundamente humano y transformador, diariamente trabajadoras y trabajadores salen a la calle a buscar un sustento digno para sus familias con el riesgo de contraer una enfermedad o sufrir una emergencia. “La seguridad social deja de ser vista como un privilegio y empieza a verse como un derecho”.

Las representantes del sector de operadores de transporte, Marlene Toalá Serrano y de meseros, Reina Isabel Martínez Cruz, coincidieron en la importancia de contar con acceso a la seguridad social, ya que brinda confianza a las personas trabajadoras y sus familias, al tiempo de evitar deudas y problemas económicos por atender situaciones de salud en hospitales privados.

El convenio también fue signado por la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Luisa Obrador Garrido Cuesta; por parte del gobierno estatal, el secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito; la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, y el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González.

Durante el evento se realizó la entrega simbólica de incorporación al Contrato Colectivo de Trabajadores Independientes a representantes de los sectores de transporte, meseros, aseadores de calzado, locatarios de

mercado, artesanos y mariachis.