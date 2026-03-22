El ISSSTE asigna más de 18 mil créditos en la onceava entrega de préstamos personales

Todos los trámites son gratuitos

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que se asignaron 18 mil 129 créditos en la onceava entrega del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, para todos aquellos derechohabientes que cumplieron los requisitos.

La distribución por tipo de préstamo personal fue la siguiente: 7 mil 284 préstamos ordinarios; 846 exclusivos para pensionados; 7 mil 030 especiales; y 2 mil 969 conmemorativos.

Para iniciar la inscripción, las y los participantes deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro para asignación”.

Es importante destacar que todos los trámites que realiza el ISSSTE son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que todos los procedimientos son de manera personal.

El ISSSTE, encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, contribuye al bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, a través del otorgamiento de estos préstamos.