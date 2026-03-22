Jeans New Generation: La “girl gang” pop que hereda el legado de tres décadas

Buscan conquistar a la Generación Alfa

Coni, Any, Ferchi y Alo encabezan la nueva etapa de un proyecto que retoma la esencia noventera del grupo

La nueva generación de Jeans llega como un relevo que mira 30 años atrás, al grupo que marcó a toda una generación, pero que se planta en 2026 con códigos propios: pop global, estética cercana al K‑pop y una narrativa visual poderosa. “La nueva generación de JEANS refleja lo juvenil, enérgico y auténtico de su tiempo”, se inspira en la esencia original de la banda, pero evoluciona al ritmo de las tendencias actuales.

En este regreso, el proyecto se presenta como un statement de diversión, color, amistad y fuerza femenina, pilares que articulan la propuesta de Jeans New Generation frente a un público que consume música principalmente a través de redes sociales y plataformas de streaming. El objetivo no es solo actualizar un catálogo, sino hablarle de tú a tú a la Generación Alfa con un lenguaje visual y performático hecho a su medida.​

Estilo e imagen “girl gang”

El trabajo de imagen ha sido uno de los ejes centrales del relanzamiento: cada detalle del vestuario se diseñó para potenciar la coreografía, el movimiento en el escenario y la personalidad de cada integrante, sin perder la identidad colectiva de Jeans. El resultado es un equilibrio entre lo urbano, relajado y chic, con un vestuario de energía “explosiva y juvenil” que funciona tanto en show en vivo como en clips cortos para redes.

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Coni, Any, Ferchi y Alo proyectan cercanía, alegría y complicidad, con un toque moderno de “girl gang” pensado para conectar con niñas y adolescentes que buscan referentes de amistad y sororidad sobre el escenario. El concepto cuida una unidad cromática con variaciones en cortes y accesorios, permitiendo que cada una luzca única mientras el grupo se muestra como un bloque sólido, fresco y vibrante.

“Baila Jeans”: Debut digital con millones de views

El primer sencillo de esta etapa, “Baila Jeans”, se convirtió en una carta de presentación contundente para la nueva alineación. En sus primeros días de vida, el tema registró más de 3.7 millones de visualizaciones en Instagram y más de 4.8 millones en TikTok, una muestra de la fuerza viral del concepto en las plataformas donde se mueve su público objetivo.

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En el terreno estrictamente musical, “Baila Jeans” logró colocarse en el Top 10 de iTunes en su segundo día de lanzamiento, además de sumar más de 50 mil reproducciones en Spotify y más de 30 mil visualizaciones en YouTube durante los primeros 15 días. “Con este lanzamiento, demostramos la fuerza y frescura del concepto de esta nueva generación, abriendo camino a una nueva era del Mpop”, se lee en el documento, que perfila la canción como punto de partida de una estrategia de largo aliento.

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