Manuel Pedrero celebra el Premio Nacional de Periodismo 2026

“Es un logro de la audiencia”

Una trayectoria que reivindica al periodismo digital

​

​Por Gloria Carpio

El periodista tabasqueño Manuel Pedrero Solís, de 23 años, recibió el Premio Nacional de Periodismo 2026 en la categoría de Periodismo Digital y asegura que el reconocimiento abre brecha para un gremio históricamente invisibilizado, al que define como “el mejor de los periodismos” por su alcance y capacidad analítica.

​

Con la medalla en la mano y aún conmovido por el momento, Manuel Pedrero Solís resume en entrevista para DIARIO IMAGEN, lo que significa para él recibir el galardón “Estamos muy felices, muy contentos porque abre la brecha para todo un sector del gremio que durante años fue invisibilizado, fue ridiculizado, fue minimizado como lo es el periodismo digital”. Para el joven comunicador, no se trata solo de un premio individual, sino del reconocimiento a una forma de ejercer el oficio que hoy domina las pantallas: “Es una locura porque es el mejor de los periodismos en la actualidad, es el más visto, es el más masivo, es el más analítico, es el mejor en todos los aspectos”.​

El galardón fue otorgado por el Club de Periodistas de México, que por primera vez incluyó la categoría de Periodismo Digital, y convirtió a Pedrero en el periodista más joven en recibir este reconocimiento con solo 23 años. Para él, el punto clave está en que se trata de la primera vez que se entrega el premio bajo esta categoría: “Ser el primer galardonado bajo la categoría de periodismo digital, eso es lo importante creo el día de hoy. Es lo que nos emociona y es lo que nos tiene contentos”, sostiene. El periodista remarca que la distinción marca un precedente para las nuevas plataformas informativas y para los proyectos independientes que se abren paso fuera de los grandes consorcios mediáticos.

Un premio dedicado al pueblo… y a su mamá

Lejos de atribuirse el mérito en solitario, Pedrero insiste en que el reconocimiento no se entiende sin la comunidad que lo acompaña todos los días desde las redes y las transmisiones en vivo. “Es un logro de la audiencia. Y creo que la audiencia debe de estar muy feliz, es un gran paso”, dice, convencido de que el periodismo digital independiente se sostiene en la confianza del público que lo sigue, comparte y defiende. Cuando se le pregunta a quién dedica la medalla, responde sin titubeos: “Al pueblo, a las audiencias”.​

Entre risas, también se hace un espacio para hablar de su familia y de una promesa pendiente: su título universitario. “Le quiero ofrecer una disculpa a mi mamá porque llevo un año prometiéndole que me voy a titular y no me he titulado todavía. Se tendrá que conformar mientras con el Premio Nacional de Periodismo”, comenta, sin perder el tono de broma cariñosa. Actualmente estudia Ciencias Políticas y Administración Pública, carrera que combina con su trabajo frente y detrás de cámaras en uno de los medios digitales más vistos del país.​

“Estamos del lado correcto de la historia”

En el terreno personal, el premio también funciona como una confirmación de ruta para un periodista que ha decidido apostar por la crítica desde plataformas digitales y por una audiencia joven, politizada y exigente. “A veces nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto, si vamos bien o mal. Y cuando recibo abrazos y cariños y comentarios de la gente, siento una tranquilidad y una paz de saber que estamos haciéndolo bien, que estamos del lado correcto de la historia”, confiesa. Afirma que su “corazón se siente en paz” y que este reconocimiento le reafirma que el camino elegido —el del periodismo independiente en redes— tiene sentido.​

Esa apuesta se refleja también en sus rutinas de trabajo. Cuando se le pregunta cuántas horas trabaja o cuántas horas duerme, responde con ironía: “Hay que verlo de esa forma, unas seis, cuando nos va bien, siete u ocho”. Y añade una imagen que sintetiza el ritmo de su día a día: “Somos los primeros en llegar y los últimos en irse de la oficina. Hay que aprovechar ahorita que estamos chavos, ya luego el cuerpo no aguantará”. La exigencia se traduce en una producción constante de contenidos, transmisiones y coberturas que han consolidado su presencia en YouTube y otras plataformas.​

Los Reporteros MX y el relevo generacional

El Premio Nacional de Periodismo llega en un momento en que Los Reporteros MX, medio que dirige, se ha consolidado como uno de los espacios más influyentes del ecosistema digital progresista en México. Además de conducir el noticiero “Sin Máscaras”, transmitido de lunes a viernes en YouTube, Pedrero encabeza un equipo de reporteros y analistas que se especializan en coberturas políticas y sociales con una marcada perspectiva crítica frente a los medios tradicionales.​

“Tenemos un gran equipo de periodistas, Ricardo Sevilla, Sofía Otero, muchos de ellos jóvenes y me alegra también que haya relevo generacional”, destaca. Enlista a varias de las y los integrantes que han fortalecido el proyecto: “Eli Duque, Santiago de Llano, Alejandro Torres, Carlos Centeno, Melissa Cornejo, en fin, tantas analistas y analistos que han pasado por el medio, es muy bonito saber que también se le está dando espacio a los jóvenes”. Para Pedrero, la conformación de este equipo confirma que el periodismo digital no solo abre pantallas, sino también oportunidades para nuevas voces.

¿Quién es Manuel Pedrero Solís?

Manuel Pedrero Solís es un periodista y creador de contenidos digitales originario de Comalcalco, Tabasco, que a los 23 años se ha convertido en una de las voces más visibles del periodismo digital independiente en México. Su trayectoria comenzó a los 14 años grabando videos políticos, y con el tiempo consolidó una comunidad que hoy supera el millón de suscriptores en su canal de YouTube, posicionándolo como uno de los comunicadores jóvenes con mayor alcance en el país.

Pedrero ha dado cobertura a temas como las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum y diversos procesos políticos nacionales, siempre desde una línea cercana a los medios independientes y crítica de los grandes consorcios tradicionales. Paralelamente, estudia Ciencias Políticas y Administración Pública, estudios que busca concluir próximamente para titularse.

Entre sus logros recientes se encuentran la consolidación de Los Reporteros MX como uno de los medios digitales más vistos en redes sociales, el crecimiento sostenido de su audiencia en YouTube, Facebook, Instagram y X, y la formación de un equipo de jóvenes reporteros y analistas que impulsan el relevo generacional en el periodismo. De cara al futuro, sus metas declaradas pasan por profesionalizar aún más su proyecto informativo, concluir su formación universitaria en Ciencias Políticas y seguir ampliando el alcance del periodismo digital independiente.